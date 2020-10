Die 3. Liga beim DFB-ePokal

Als erster Fußballverband der Welt hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) einen landesweiten eFootball-Pokalwettbewerb ins Leben gerufen. Beim DFB-ePokal powered by ERGO treffen Amateurteams, die aus drei bis fünf Gamern bestehen, auf Profis. Das aus dem DFB-Pokal bekannte Muster "David gegen Goliath" findet also seinen Weg auf den virtuellen Rasen. Am 14. November geht es los. Dann startet die Vorrunde, für die sich die vermeintlich "Kleinen" bereits jetzt auf der eFootball-Plattform des DFB anmelden können.

Die Teams der 3. Liga steigen im Rahmen des Club Qualifier in das Turnier ein – Anmeldungen dafür sind an gleicher Stelle ab sofort und noch bis 30. Januar 2021 möglich. Tags darauf duellieren sich die eFootball-Teams, zu denen sich Fans und Spieler*innen der Drittligisten zusammenschließen können, dann mit Mannschaften der Virtual Bundesliga (VBL) und der FLYERALARM Frauen-Bundesliga (FFBL) um drei Plätze für den DFB-ePokal Qualifier Finaltag.

Acht Teams pro Konsole fahren nach Berlin

An diesem online stattfindenden Finalevent treffen die Top drei des Club Qualifier Mitte Februar auf 37 Amateurmannschaften aus allen Ecken Deutschlands. 20 Teams kommen eine Runde weiter und bekommen es in der Hauptrunde mit den zwölf besten VBL-Teams zu tun. Pokal pur, mit Gamern von der Basis bis zur Spitze!

Am Ende bleiben acht Mannschaften je Konsole – gespielt wird auf der PlayStation 4 und der Xbox One – übrig, für die gilt: Wir fahren nach Berlin! Dort wird im Frühjahr 2021 der Premierenchampion des DFB-ePokal powered by ERGO ermittelt. Die Belohnung: Zwei Mitglieder des Siegerteams werden in den erweiterten Kreis der eNationalmannschaft aufgenommen und dürfen sich zudem über ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro freuen.

[jf]