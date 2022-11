Di Salvo: "Wir wollen wissen, wo wir stehen"

Ein letzter Test steht für die U 21-Nationalmannschaft in diesem Jahr noch auf dem Plan. Mit Italien wartet am Samstag (ab 17.30 Uhr, live auf Sat.1) in Ancona wieder ein Topgegner auf die DFB-Auswahl. DFB-Trainer Antonio Di Salvo sprach in der Presserunde über die Italiener, die drei Neulinge und das Fehlen wichtiger Spieler. DFB.de hat mitgeschrieben.

Antonio Di Salvo über...

... die Erwartungen an den Test gegen Italien: Wir haben uns ganz bewusst mit Italien erneut einen starken Gegner ausgesucht. Italien ist genau das Kaliber, dass uns auch bei der EM erwartet. Wir wollen wissen, wo wir stehen. Wir haben gegen Topteams zuletzt knapp verloren. Das hat gezeigt, woran es zu arbeiten gibt.. Wir wollen gegen Italien einen Schritt weiter sein als vor einigen Wochen.

... die Neulinge Denis Huseinbasic, Maurice Malone und Noah Weißhaupt: Die Neuen haben es sich verdient, dabei zu sein. Ich hatte sie schon länger im Blick. Die Entwicklung von Huseinbasic ist toll. Nachdem er von Offenbach nach Köln gewechselt ist, sollte er eigentlich ausgeliehen werden. Die Leistungen waren dann aber so gut, dass Köln ihn behalten hat. Gerade die letzten Wochen hat er hervorragende Leistungen gezeigt. Wir sind froh, dass er sich zu Deutschland bekannt hat. Weißhaupt hat in dieser Saison immer wieder seine Spiele beim Spitzenteam Freiburg bekommen, obwohl Freiburg viele gute Spieler hat. Auch Malone hat nach seinem Weggang vom FC Augsburg zum Wolfsberger AC sehr gute Leistungen gebracht. Er ist der Typ Mittelstürmer, der im deutschen Fußball nicht en masse vorhanden ist. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, ihn noch mal zu sehen.

... das Fehlen wichtiger Spieler: Es ist so, dass es diesmal keine Abstellungspflicht für die Vereine gab. Ich hätte gerne noch Josha Vagnoman und Faride Alidou dabei gehabt. Die Vereine haben beschlossen, Auslandsreisen zu machen. Ich muss das akzeptieren, aber es ist schade für die Jungs, dass sie nicht hier sind. Es ist aber auch eine Chance für andere Spieler.

... das Fehlen von Reda Khadra und Jamie Leweling: Ich wollte nicht mehr als 20 Feldspieler dabei haben, weil wir nur ein Testspiel haben. So ist es schwer, alle Spieler auf den Platz zu bekommen. Ich wollte auch noch andere Spieler sehen, diese Chance hat sich nun ergeben. Das heißt aber nicht, dass der Zug für sie abgefahren ist, ganz im Gegenteil. Wir haben beide weiter im Blick.

... Jonathan Burkardt: Ich habe gestern mit Jonny telefoniert, er hatte nach seiner Verletzung heute ein MRT. Ich habe seitdem aber noch keinen Kontakt mit ihm gehabt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er anreisen wird, ist aber sehr gering. Wir wollen kein Risiko eingehen, ohne zu wissen, was ist. Es ist bitter, weil Jonny Kapitän und Führungspersönlichkeit auf und neben dem Platz ist. Ich weiß, dass er auch in Zukunft ein wichtiger Spieler sein wird, obwohl er keine gute Hinrunde gespielt hat.

...die WM-Nominierung von Bella Kotchap und Moukoko: Ich habe mit Hansi Flick über beide gesprochen. Wir freuen uns, dass es beide in den WM-Kader geschafft haben. Wir hatten an beiden festgehalten, als es bei ihnen nicht so gut lief. Armel hat sich auch zurückgemeldet und dafür bedankt. Jetzt drücken wir die Daumen, dass sie auch zum Einsatz kommen. Es ist für beide nicht verboten, eine WM jetzt und eine U 21-EM im kommenden Sommer zu spielen.

... die Wahl für Herzogenaurach als Quartier: Wir wollten erst nach Italien gehen. Doch da gab es Probleme mit Plätzen und Hotels. Dann hat sich die Möglichkeit am Adidas-Homeground ergeben. Die Nationalmannschaft und die Frauen-Nationalmannschaft haben sich hier zuletzt auch schon vorbereitet. Wir haben hier perfekte Bedingungen und auch ein gewisses Flair.

... das EM-Quartier: Wir waren letzte Woche in Georgien und haben beschlossen, in Batumi Quartier zu beziehen, weil auch die komplette Vorrunde und ein mögliches Viertelfinale in Georgien ist. Das Stadion in Batumi ist richtig toll. Dort haben wir beste Bedingungen. Batumi ist direkt am Schwarzen Meer gelegen, ein richtig schöner Fleck.

