Di Salvo: "Wir wollen erfolgreich sein und nicht nur testen"

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft möchte im Testspiel gegen England am Dienstagabend (ab 20.45 Uhr, live auf ProSieben MAXX) in Sheffield nach der knappen 0:1-Niederlage gegen Frankreich wieder einen Sieg einfahren. Auf der abschließenden Pressekonferenz haben sich DFB-Trainer Antonio Di Salvo und Hoffenheims Angelo Stiller zum Spiel und zur möglichen Aufstellung geäußert. Die wichtigsten Aussagen auf DFB.de zum Nachlesen.

Antonio Di Salvo über …

… den Ausfall von Youssoufa Moukoko: Ich hätte immer gerne alle Spieler an Bord, denn jeder, der uns nicht zur Verfügung steht, ist erstmal ein Verlust für uns. Wir spielen nicht häufig zusammen, jede Trainingseinheit und jedes Spiel hilft uns. Ich habe mit Edin Terzić telefoniert. Wir haben gemeinsam entschieden, in dem Fall Vorsicht gelten zu lassen.

… mögliche Spielpraxis für Keeper Christian Früchtl: Noah Atubolu hat es bisher gut gemacht. Ich hatte zu Beginn der Länderspielphase gesagt, dass Christian aktuell auf der Lauer ist. Durch den Ausfall von Nico Mantl sitzt Christian auf jeden Fall auf der Bank. Ob er Spielpraxis bekommt, entscheiden wir noch.

… die Aufstellung gegen England: Ich möchte die Spannung und die Konzentration im Team hochhalten, weshalb ich die Aufstellung noch nicht bekannt gegeben habe. Außerdem gibt es noch ein paar offene Positionen. Marton Dardai, Felix Nmecha und Noah Katterbach werden dieses Mal ihre Chance in der Startaufstellung bekommen.

… die Wichtigkeit eines Erfolgserlebnisses: Natürlich wollen wir nicht nur testen, sondern auch erfolgreich sein. Aber wir wollen eben auch verschiedene Konstellationen testen. Nun ist der richtige Zeitpunkt, um Spielern die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen. Ich sehe das Spiel gegen England als Testspiel und nicht als Freundschaftsspiel.

…über die Rolle von Felix Nmecha: Felix hat im Training einen guten Eindruck bei uns hinterlassen. Er ist ein Fußballer, der viele Situationen spielerisch lösen kann. Deshalb hat er es sich auch verdient, zu spielen. Ich bin dazu auch mit Niko Kovac in Kontakt. Felix ist ein interessanter Spieler, der trotz seines längeren Ausfalls in der Vorbereitung sofort im Kader stand und in letzter Zeit auch Einsatzminuten gesammelt hat. Jetzt möchte ich, dass er von Beginn an zeigt, was er kann.

… über den Besuch am Denkmal der Hillsborough-Katastrophe: Wenn wir schon mal in Sheffield sind, wollten wir es uns nicht nehmen lassen, das Mahnmal zu besuchen und den Toten und Angehörigen unseren Respekt zu zollen. Es war wichtig, den Jungs zu zeigen, was hier passiert ist, denn das hatte immense Auswirkungen auf den Fußball.

Angelo Stiller über …

… seine Rolle als Kapitän im Spiel gegen Frankreich: Es war mir eine Ehre, die Mannschaft aufs Feld zu führen. Das ist für jeden Spieler ein tolles Gefühl, für Deutschland als Kapitän auf dem Platz zu stehen.

… das Spiel gegen England: Gegen England zu spielen ist immer etwas Besonderes, vor allem wenn man die Spiele der A-Mannschaft gegen England betrachtet. In dem Duell steckt ein Stück Fußballgeschichte. Wir möchten natürlich als Sieger vom Platz gehen und geben unser Bestes.

… seine Spielpraxis gegen Frankreich: Das tut mir natürlich gut. Ich hatte aufgrund von zwei Verletzungen eine schwere Vorbereitung. Das war ein herber Rückschlag. Dadurch war ich ab dem vierten Spieltag erst wieder richtig fit. Deshalb tat mir die Praxis, gegen Frankreich von Beginn an zu spielen, sehr gut.

… seine bisher geringe Einsatzzeit bei der TSG Hoffenheim: Wenn man bei der Nationalmannschaft spielt, möchte man sich natürlich beim Verein zeigen und umgekehrt. Ich will die Spielpraxis hier nutzen, um mich zu zeigen, und danach auch im Verein so viel wie möglich zu spielen. Natürlich gab es schon Gespräche mit André Breitenreiter. Ich weiß, was er von mir erwartet. Aber die Mannschaft hat aktuell auch Erfolg. Die Jungs, die auf meiner Position spielen, machen es derzeit sehr gut.

… den Besuch an der Gedenkstätte: Es war hart und berührt einen sehr, wenn man die Geschichte dazu hört. So etwas darf nie wieder passieren.

[dfb]