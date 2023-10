Di Salvo vor Bulgarien: "Die Spannung steigt"

In Sofia trifft die deutsche U 21-Nationalmannschaft am Freitag (ab 18.15 Uhr, live bei ProSieben MAXX) im zweiten Gruppenspiel der EM-Qualifikation auf Bulgarien. Nach dem souveränen Auftaktsieg in die Qualifikationsgruppe D gegen den Kosovo (3:0) möchte die DFB-Elf die nächsten drei Punkte einfahren. Mit DFB.de sprechen Trainer Antonio Di Salvo und Mittelfeldspieler Merlin Röhl über den kommenden Gegner, die Stimmung in der Mannschaft und die offene Kapitänsfrage.

Antonio Di Salvo über ...

... das Gefühl vor dem Spiel: Spätestens seit wir in Sofia sind, hat man gemerkt, dass die Spannung steigt. Das ist normal. Am Montag sind wir zusammengekommen, man muss sich erstmal finden und hat gemeinsame Trainingseinheiten. Heute Abend bereiten wir uns gründlich auf den Gegner vor und haben auch noch ein Abschlusstraining vor der Brust. Ich bin guten Mutes, dass wir sehr gut ins Spiel starten.



... Bulgarien: Sie sind gut in die Qualifikation gestartet, haben schon vier Punkte und gegen Israel gewonnen. Sie werden alles versuchen, um zu punkten. Es ist eine Mannschaft, die zu Hause extrem motiviert auftreten wird. Sie haben eine sehr gute Achse, die bereits erfahren ist. Als Mannschaft können sie sowohl tief als auch hoch verteidigen.



... Julian Nagelsmann: Ich weiß nicht, ob er es sich aufgrund der Zeitverschiebung das Spiel live anschauen kann. Er wird das Spiel im Nachhinein gucken und wir haben uns auch schon verabredet, nach dem Lehrgang zu telefonieren.



... die Stimmung in der Mannschaft: Es war auffällig, wie schnell die Mannschaft beim ersten Lehrgang zusammengefunden hat. Auch jetzt sind es die gleichen Signale: sie hören zu, Prozesse werden selbstständig angeleiert, viele Spieler sitzen lange nach dem Essen zusammen oder spielen Karten. Trotzdem ist es noch zu früh über die Chemie zu sprechen, wir hatten erst einen kompletten Lehrgang.

... den Sprung zur A-Nationalmannschaft: Nach und nach ist es so, dass sich mehr Spieler in den Vordergrund spielen werden. Die Tür zur A-Nationalmannschaft ist nicht zu, das betrifft bei einer guten Entwicklung auch die Spieler aus der U 21. Trotzdem sollte man die Kirche im Dorf lassen. Die Spieler sollen sich in Ruhe entwickeln können.



... Karim Adeyemi: Karim habe ich sehr offen erlebt. Er war sehr aufmerksam in den Besprechungen und wir hatten heute Morgen noch ein längeres Gespräch zu seiner Situation beim BVB und bei uns. Er hat sich hier sehr gut eingefunden, ihm macht es Spaß. Karim wird morgen von Beginn an auflaufen, das ist auch keine große Überraschung.

... die Kapitänsfrage: Wir haben uns im Trainerteam festgelegt, wollen aber erst mit der Mannschaft sprechen, bevor wir damit an die Öffentlichkeit gehen. Die Entscheidung betrifft auch nur diesen Lehrgang.

... die Neuen in der Mannschaft: Bisher haben sich alle gut präsentiert. Julian Eitschberger und Leandro Morgalla sind beide Außenverteidiger, die sehr engagiert sind, viel laufen und investieren. Einer von den beiden wird spielen. Rocco Reitz ist schnell in die Mannschaft reingekommen, man merkt nicht, dass er erst später dazu gekommen ist. Er hat im Training seine Stärken zeigen können. Er ist sehr ballsicher, technisch gut und kann schnell mit wenigen Kontakten spielen.

Merlin Röhl über...

... die Trainingsinhalte: In der Offensive sind es die Abläufe, wie wir nach vorne kommen wollen, die Seiten schnell verlagern und den Strafraum ideal besetzen. Defensiv wollen wir unseren Prinzipien treu bleiben und kompakt stehen.



... die U 21: Die letzten Jahre war es mein Traum, in der U 21-Nationalmannschaft aufzulaufen. Ich bin glücklich darüber, dass ich es mir erarbeitet und die ersten Spiele mitgemacht habe. Ich will meine Stärken einbringen und helfen.



... seine Stärken: Ich gehe viel in die Tiefe, bin ein Box-to-Box-Spieler und dabei torgefährlich. Ich bringe eine hohe Laufbereitschaft mit und laufe immer wieder Lücken zu.



... seine Schwächen: Offensiv arbeite ich daran, mehr Ruhe am Ball und auch eine Vororientieriung bei hohem Tempo zu haben. Auch defensiv möchte ich mich weiterentwicklen, mehr Bälle gewinnen und stärker am Mann verteidigen.



... zur Stimmung in der Mannschaft: Wir sind alle im gleichen Alter, das spielt uns in die Karten. Wir verstehen uns alle sehr gut. Wir hatten beim ersten Lehrgang direkt eine gute Chemie und Stimmung, alle sind froh, dass sie dabei sein dürfen. Das zieht sich jetzt beim zweiten Lehrgang weiter so durch.

... seine Position in der U 21: Über die Aufstellung wurde noch nicht gesprochen. Meine Rolle auf dem Platz ist im Zentrum, eher offensiv auf der Acht. Im Verein habe ich auch andere Postionen gespielt, dafür bin ich auch hier offen, wenn es erforderlich ist.

[dfb]