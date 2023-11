Di Salvo: "Von Anfang an Druck machen"

Für die U 21-Nationalmannschaft steht am morgigen Freitag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und ran.de) in Paderborn gegen Estland das nächste EM-Qualifikationsspiel an. Bereits am darauffolgenden Dienstag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX) bestreitet das DFB-Team zum Jahresabschluss ein weiteres EM-Qualifikationsspiel gegen die polnische U 21-Nationalmannschaft. Die ersten beiden EM-Qualifikationsspiele konnte der DFB-Nachwuchs gegen Kosovo und Bulgarien gewinnen. Vor den kommenden Partien sprechen Trainer Antonio Di Salvo und Offensivspieler Ansgar Knauff über den kommenden Gegner Estland, die Stimmung im Team und die Entwicklung der Mannschaft.

Antonio Di Salvo über ...

... das Spiel gegen Estland: Wir haben die letzten Tage viel von dem nächsten Schritt gesprochen. Wichtig wird sein, dass wir den Gegner von Anfang an unter Druck setzen und zielstrebig sind. Wir müssen den Gegner erst mal knacken. Je länger das Spiel dauert, desto anfälliger werden sie sein. Das klappt aber nur, wenn wir von Anfang an Druck machen.

... den kommenden Gegner Estland: Morgen treffen wir auf einen Gegner, der auch spielerische Ansätze hat und nicht nur tief stehen wird. Estland wird versuchen selbst das Spiel zu machen und auch mal hoch anzulaufen. Ich glaube aber, dass wir die Qualität haben, um sie hinten reinzudrücken und zu Chancen zu kommen.

.. die Entwicklung der Mannschaft: Ich kann nicht erwarten, dass bei der dritten Maßnahme alles funktioniert. Für mich ist erstmal wichtig, dass die Einstellung zum Spiel stimmt, die Bereitschaft nach hinten zu arbeiten da ist und das die Abläufe integriert werden. Wir haben noch Luft nach oben, das ist in dieser Phase aber vollkommen normal.

... die dritte Länderspielmaßnahme seit September: Wir fangen an über Dinge zu sprechen, die wir verbessern können und müssen. Es geht um die nächsten Entwicklungsschritte, bei den ersten Maßnahmen ging es mehr um den Weg, wie wir offensiv und defensiv spielen wollen. Jede Trainingseinheit und jedes Spiel hilft uns. Man merkt, dass wir zum dritten Mal zusammenkommen, weil wir an gewissen Themen weiter feilen können.

... Jan Thielmann: Wir sind sehr froh, dass Jan nach der langen Verletzungspause schnell zurückgekommen und wieder spielfit ist. Er hat nicht viele Trainingseinheiten gehabt und war direkt wieder im Kader, das zeugt von seiner Einstellung und Qualität. Wir hoffen, dass die lange Durststrecke jetzt vorbei ist und er sich voll auf seinen Körper und sein Spiel verlassen kann.

... verletzungsbedingte Ausfälle: Glücklicherweise sind alle Spieler gesund und fit.

Ansgar Knauff über ...

... die Stimmung in der Mannschaft: Ich habe die Woche als sehr gut empfunden. Die Stimmung ist sehr gut und war schon immer eine Stärke der U 21. Alle geben Gas, alle haben Bock. Wir sind auf einem guten Weg und bereit für die beiden Spiele.

... seinen Beitrag zur Mannschaft: Ich will mich bestmöglich einbringen in die Mannschaft und in die Spiele. Auf diese Weise will ich der Mannschaft helfen, damit wir so erfolgreich wie möglich sind.

... das Spiel gegen Estland: Es ist ein sehr wichtiges Spiel. Wir wollen unbedingt gewinnen. Estland hat in den letzten Partien immer mitgespielt, das liegt uns. Es ist sehr wichtig, dass wir von der ersten Minute an da sind, vorne effektiv agieren und hinten kompakt stehen.

... die Bedeutung der U 21-Nationalmannschaft für ihn: Die U 21 gibt mir sehr viel. Nach den letzten Länderspielen habe ich den Schwung aus der U 21 in den Verein mitgenommen und dann lief es auch da besser. Für mich ist es immer schön, zur U 21 zu kommen. Man hat ein anderes System, andere Mitspieler. Mir tut es immer gut.

... den Grund für die gute Stimmung im Team: Es ist was anderes als im Vereinsfußball. Wir kommen aus unseren Vereinen und Systemen, bei dem es für jeden verschieden läuft. Aber egal, wie es läuft, wir kommen bei der U 21 zusammen und spielen unsere Spiele und bestreiten die Wettbewerbe gemeinsam. Es ist ein schönes Gefühl, wir haben eine gute Truppe, sind sehr ambitioniert und wollen erfolgreich sein.

[dfb]