Di Salvo und Gerland verlängern bis 2025

Der DFB hat die Verträge mit dem Cheftrainer der U21-Nationalmannschaft, Antonio Di Salvo und Co-Trainer Hermann Gerland verlängert. Die neuen Arbeitspapiere laufen bis zum 31. Juli 2025. Damit bleiben die beiden Trainer dem Team über die U21-Europameisterschaft 2023 in Georgien und Rumänien (21. Juni bis 8. Juli) hinaus erhalten. Ab dem 10. Juni bereitet sich die Mannschaft in Prad in Südtirol auf das kommende Turnier vor.

"Ich bin unheimlich glücklich, dass wir den mit Toni eingeschlagenen Weg auch über die UEFA U21-Euro im Sommer hinaus zusammen gehen werden. Toni hat in den vergangenen 20 Monaten seinen eigenen Stil als Chef-Trainer gefunden, die Mannschaft und jeden einzelnen Spieler in dieser Zeit weiterentwickelt. Darüber hinaus bringt er sich in die Arbeit des 'Team DFB' (Anm. d. Red.: Team der 21 U-Trainer) aktiv ein und unterstützt somit die Entwicklung der Nationalspieler von der U 15 bis hin zur U 21", erklärt Joti Chatzialexiou, sportlicher Leiter Nationalmannschaften. "Dass wir auch den Vertrag mit Hermann verlängern konnten, ist ein tolles Zeichen. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich ein Trainer mit dieser Expertise und Erfahrung weiterhin in den Nachwuchsfußball einbringen will. Und wer Hermann kennt, weiß, dass er das mit Haut und Haaren macht."

Antonio Di Salvo ist seit 2013 beim DFB, war zu Beginn als Stützpunktkoordinator (Bayern) im Talentförderprogramm und Co-Trainer bei der U 19-Nationalmannschaft tätig und wurde in dieser Zeit einmal U 19-Europameister (2014). Von 2016 bis 2021 agierte er als Assistenztrainer von U 21-Coach Stefan Kuntz und holte während dieser Zeit zweimal den EM-Titel. Im Sommer 2021 stieg Di Salvo, der seit 2018 im Besitz der Fußball-Lehrer-Lizenz ist, zum Cheftrainer der U 21-Nationalmannschaft auf.

"Ich möchte mich bei allen Beteiligten für das große Vertrauen bedanken"

Di Salvo sagt über seine Vertragsverlängerung: "Die Aufgabe mit der U 21, unserem Trainerteam und dem gesamtem Staff bereitet mir sehr viel Freude. Ich möchte mich bei allen Beteiligten für das große Vertrauen bedanken, meinen Vertrag bereits vor der U 21-Euro zu verlängern. Das ist Auftrag und Ansporn zugleich, dieses Turnier akribisch und voll motiviert anzugehen, so dass wir erfolgreich spielen können."

Hermann Gerland steht Di Salvo seit dessen Beförderung im Jahr 2021 als Assistent zur Seite. Der Bochumer ist vor allem für seine Zeit beim FC Bayern München bekannt. Dort war er über 20 Jahre als Trainer der Reserve und Co-Trainer tätig, beispielsweise unter Pep Guardiola, Carlo Ancelotti und Hansi Flick, mit dem er in der Saison 2019/2020 alle sechs mögliche Vereinstitel gewann. Gerland förderte und formte unter anderem die damaligen Talente Phillip Lahm, Bastian Schweinsteiger und Mats Hummels. Als Hansi Flick 2021 zum DFB wechselte, verließ auch Gerland die Bayern und unterstützt seitdem Di Salvo.

Gerland sagt zu seinem neuen Vertrag: "Die Zusammenarbeit mit Toni und den anderen Trainern im U-Bereich bereitet mir sehr viel Freude, so dass ich nicht lange überlegen musste, als es um eine Verlängerung meines Vertrages ging. Nun freue ich mich auf meine erste Europameisterschaft als U-Trainer und hoffe, dass wir unseren eingeschlagenen Weg weitergehen."

