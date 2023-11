Di Salvo: "Solche Siege sind die schönsten"

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat das Länderspieljahr 2023 erfolgreich beendet. Nach dem 4:1 gegen Estland glänzte der DFB-Nachwuchs auch beim 3:1-Heimsieg im Spitzenspiel gegen Polen und führt nun mit vier Siegen aus vier Spielen die Gruppe D der EM-Qualifikation an. Cheftrainer Antonio Di Salvo spricht im DFB.de-Interview über den überzeugenden Erfolg gegen Polen und die Entwicklung seiner Mannschaft.

DFB.de: Herr Di Salvo, wie fällt Ihr Fazit nach dem Erfolg gegen Polen aus?

Antonio Di Salvo: Ich bin sehr zufrieden. Es war das erwartete schwere Spiel gegen einen richtig guten Gegner. Polen hat in der ersten Halbzeit gezeigt, warum die Mannschaft aus den ersten vier Spielen vier Siege geholt hat. Auf ihre Konterstärke waren wir vorbereitet, trotzdem ist es ihnen gelungen, einige gefährliche Umschaltsituationen zu kreieren und immer wieder Nadelstiche zu setzen. Dabei hatten wir Glück, dass wir nicht das zweite oder dritte Tor bekommen haben – entscheidend war, dass wir in diesen Situationen mit letzter Konsequenz verteidigt haben. Nach der Pause waren wir griffiger und auch offensiv konsequenter in unseren Aktionen. Das 1:1 hat uns zurück ins Spiel gebracht. Anschließend war es ein offenes Spiel, aber wir konnten von Minute zu Minute zulegen, waren ballsicher, dominant und effizient vor dem Tor. Somit haben wir das 2:1 und das 3:1 erzielt und schließlich verdient gewonnen.

DFB.de: Nach einem 0:1-Rückstand noch mit 3:1 zu gewinnen fühlt sich sicher besonders gut an?

Di Salvo: Die Jungs haben Widerstandsfähigkeit bewiesen und das Spiel gedreht. Nicht irgendein Spiel, sondern das gegen den bisherigen Tabellenführer der Gruppe. Das war eine richtig starke Mannschaftsleistung, auf die wir im Trainerteam sehr stolz sind. Solche Siege sind die schönsten.

DFB.de: Mit Eric Martel, Nick Woltemade und Merlin Röhl haben drei unterschiedliche Spieler getroffen – für alle drei war es der erste U 21-Treffer. Was sagt das aus?

Di Salvo: Dass wir dieses Mal drei verschiedene Torschützen hatten, zeigt uns, dass viele Spieler in der Lage sind, der Mannschaft mit Toren zu helfen. Jeder Einzelne ist wichtig für das Team, und jeder trägt zum Erfolg der Mannschaft bei. Eric ist als Kapitän vorangegangen, hat viele Zweikämpfe gewonnen und das wichtige 1:1 erzielt. Für Nick freut es mich besonders. Er hatte nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit einen großen Einfluss auf unser Spiel. Er hat die Bälle festgemacht, war sehr präsent und bei seinem Tor hellwach. Auch bei der Vorlage zum 3:1 hat er den Ball super behauptet und anschließend vorgelegt. Ich bin mir sicher, dass ihm dieses Erfolgserlebnis nun Auftrieb für die Rückkehr zum Verein gibt, wo er zuletzt nicht viel Spielzeit bekommen hat. Auch Merlin hat ein tolles Spiel gemacht, hat sich oft im Eins gegen Eins durchgesetzt und seine Leistung mit einem platzierten Schlenzer in die lange Ecke gekrönt.

DFB.de: Nun steht ihre Mannschaft mit zwölf Punkten an der Tabellenspitze der Gruppe D. Wie wichtig war dieser Sieg?

Di Salvo: Ich freue mich, dass wir das Jahr mit einem rundum positiven Erlebnis abschließen konnten. Diese drei Punkte sind sehr wertvoll, denn bei einer Niederlage wäre Polen sechs Punkte vor uns gewesen, wenngleich mit einem Spiel mehr. Stattdessen führen wir die Gruppe jetzt an und haben damit gute Voraussetzungen, um unser Ziel zu erreichen und uns für die Europameisterschaft zu qualifizieren. Mit zwölf Punkten ist man aber noch längst nicht qualifiziert. Wir müssen weiter hart arbeiten und die kommenden Spiele genauso fokussiert angehen wie bisherigen Partien.

DFB.de: Wie bewerten Sie die Entwicklung der Mannschaft?

Di Salvo: Das Team hat jetzt drei Länderspielphasen zusammen erlebt und hat sich von Mal zu Mal weiterentwickelt. Sowohl auf dem Platz als auch daneben: Wir haben eine gute Balance zwischen den sportlichen Leitplanken wie Trainings und Mannschaftsbesprechungen auf der einen Seite und Freizeit auf der anderen Seite. Die Jungs nutzen und genießen diese gemeinsame Zeit. Sie sind alle in im gleichen Alter und in einer ähnlichen Lebenssituation, in der sie ihre Themen miteinander besprechen. Sie verbringen ihre Zeit miteinander, haben Spaß zusammen und spielen beispielsweise Karten oder Tischtennis, anstatt allein auf dem Zimmer Playstation zu spielen. Sie geben aufeinander Acht und unterstützen sich gegenseitig – egal, ob sie auf dem Platz stehen, auf der Bank sitzen oder gar nicht im Kader sind. Solche Dinge sind besonders und die Basis für erfolgreich spielende Mannschaften.

[ke]