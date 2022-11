Antonio Di Salvo: "Wir wissen, was wir defensiv und offensiv verbessern müssen"

Di Salvo: "Mit einem positiven Gefühl aus dem Jahr gehen"

Vor dem U 21-Länderspielklassiker zwischen Italien und Deutschland am Samstag (ab 17.30 Uhr, live in Sat.1) in Ancona sprechen DFB-Trainer Antonio Di Salvo und Verteidiger Malick Thiaw vom AC Mailand über den Gegner und die vergangenen beiden Niederlagen. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen mitgeschrieben.

Antonio Di Salvo über...

... die lange Winterpause: Es ist komisch, aber für die U 21 ändert sich nicht viel, weil wir im selben Rhythmus wie im letzten Jahr sind. Gegen Italien möchten wir mit einem positiven Gefühl und Ergebnis aus dem Jahr gehen.

... die jüngsten Niederlagen in England und gegen Frankreich: Wir waren enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben, weil es insgesamt zwei gute Leistungen waren. Wir haben gesehen, dass wir auf diesem Niveau mithalten können. Viele Spieler, die auf dem Platz standen, waren nicht im Rhythmus. Es hat in beiden Spielen an Konstanz und Konsequenz gefehlt. Wir wissen, was wir defensiv und offensiv verbessern müssen.

... die Trainingswoche: Die Trainingswoche war gut, die Trainingsqualität hat sich von Training zu Training gesteigert. Ich habe vor allem unsere Achse aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen und für eine gewisse Stimmung im Training zu sorgen.

... Malick Thiaw: Ich habe mit ihm gesprochen und finde seinen Schritt zum AC Mailand sehr gut. Er hat gute Leistungen im Verein gebracht und wird seinen Platz finden. Er hat etwas Anpassungszeit gebraucht, hat sich aber mit guten Trainingsleistungen an das Niveau angepasst. Im Vergleich zur letzten Saison ist er erwachsener und reifer geworden - auf dem Platz. Als Verteidiger bedeutet das, dass man eine gewisse Ausstrahlung gegen den Ball hat. Das hat er gegen England und Frankreich gezeigt. Ich erwarte, dass er diese Aura auch zeigt und Führung übernimmt. Er muss laut sein, die Mannschaft dirigieren und zusammenhalten.

... die Abreise von Felix Nmecha: Er ist mit muskulären Problemen angereist. Darüber hat er mich schon nach dem Ligaspiel informiert. Er wollte es unbedingt versuchen, jetzt waren die Probleme aber so groß, dass das Risiko einer Verletzung gegeben war. In den letzten Wochen hat er sich im Verein stabilisiert. Dort hat er jetzt weiter die Chance, sich zu beweisen, dann kann er für uns ein wichtiger Faktor sein.

... Kölns Denis Huseinbasic: Er hat zu Saisonbeginn nicht gespielt, aber Steffen Baumgart hat mich direkt über ihn informiert. Ich habe ihn dann zwei-, dreimal live gesehen. Seine Entwicklung geht steil nach oben. Es ist nicht selbstverständlich, wie er damit umgeht. Er ist extrem selbstbewusst und weiß, was er kann. Das zeigt er auch im Training. Er ist extrem laufstark, geht immer hinterher, hat eine gute Technik und ist torgefährlich.

... Jonathan Burkardt: Ich bin sehr viel in Kontakt mit Johnny, er ist mein Kapitän. Er ist ein wichtiger Ansprechpartner bei vielen Fragen - sowohl sportlich, wie auch drumherum. Wir hätten Johnny die WM gegönnt, aber es lief vor allem zu Saisonbeginn mit den Verletzungen nicht sehr gut. Man kann so etwas im Fußball aber nicht planen. Er ist aber ein extrem positiver Mensch und kann das gut einschätzen. Ich sehe das Potenzial in ihm und er wird bei uns eine große Stütze sein.

Malick Thiaw über...

... die vergangenen U 21-Länderspiele: Als Fußballer möchte man immer gewinnen. Das war die letzten zwei Spiele leider nicht so, obwohl wir nicht schlecht gespielt haben. Wir haben das analysiert und möchten uns verbessern. In das Spiel gehen wir mit dem Optimismus, dass wir auf jeden Fall gewinnen.

... die Bedeutung des Spiels gegen seine neue Wahlheimat: Das ist für mich ehrlich gesagt kein besonderes Spiel, weil ich noch nicht so lange in Italien spiele. Dennoch freue ich mich, wieder in Deutschland zu sein.

... seinen neuen Verein: Ich habe mich sehr gut eingelebt. Neues Land, neue Sprache - das war nicht so einfach. Mein Italienisch ist noch nicht perfekt, aber ich lerne im Unterricht schnell.

... A-Team Debütant Moukoko: Youssoufa ist ein super Junge mit großer Qualität. Ich habe mich sehr über seine Nominierung gefreut und wünsche ihm alles gute für die WM. Ich hoffe, dass er einen großen Beitrag leistet.

... über seinen Ex-Klub Schalke 04: Das ist mein Herzensklub und ich versuche, jedes Spiel zu schauen. In den letzten Spielen hat man eine Steigerung gesehen und ich hoffe, dass es so weiter geht. Die Saison ist noch lang, deshalb ist noch alles möglich. Mit einigen Spielern und Mitarbeitern stehe ich noch in Kontakt.

[dfb]