Di Salvo: "Jeder Spieler kann sich zeigen"

Das Länderspiel der U 21-Nationalmannschaft gegen Japan am Freitag (ab 18.15 Uhr, live auf ProSieben MAXX) wirft seine Schatten voraus. Am Tag vor der ersten Partie des Jahres sprechen Cheftrainer Antonio Di Salvo und Kilian Fischer auf DFB.de über die kommenden Aufgaben und die Verzahnung mit der A-Nationalmannschaft.

Antonio Di Salvo über...

... die vergangenen Tage: Die letzten Tage waren extrem intensiv, aber gut. Wir hatten schon ganz schön Programm. Wir haben endlich einmal auf dem Campus trainieren können, hier haben wir Topbedingungen vorgefunden. Wir hatten viele Besprechungen, um an den Abläufen zu feilen. Ich bin sehr zufrieden.

... die Aussichten auf die anstehenden Partien: Es sind Länderspiele, und die sind immer wertvoll. Auch wenn wir einige Spieler nicht zur Verfügung haben, freuen wir uns auf diese Spiele. Es warten auch gute Gegner auf uns. Es gilt, uns zu verbessern und die Mannschaft voranzubringen - auch die Spieler, die etwas hintendran sind. Jeder hat durch die vielen Ausfälle die Chance, sich zu zeigen.

... die Gegner Japan und Rumänien: Nicht nur bei der WM hat man gesehen, dass Japan gut ausgebildete Spieler hat und diese sehr diszipliniert, lauffreudig und sehr gut am Ball sind. Japan gibt uns einen ganz anderen Impuls eines Gegners, es wird ein guter Test zuhause. Rumänien hatten wir bei den vergangenen beiden Endrunden als Gegner. Es waren beides sehr schwere Spiele. Wir wissen, dass Rumänien eine Mannschaft ist, die man erst einmal knacken muss. Wir freuen uns auch, in einem Gastgeberland der kommenden EURO diese Spiele bestreiten zu können.

... Rudi Völler: Ich habe Rudi vor einigen Wochen kennengelernt und ihn als sehr offen wahrgenommen. Er bringt stets frische Luft in einen Raum, die Aufmerksamkeit geht direkt zu Rudi, wenn er spricht. Er hat viele tolle Geschichten zu erzählen. Er tut uns beim DFB sehr gut.

... den Besuch des verletzten Jonathan Burkarth: Jonny ist unser Kapitän. Wenn die Wege nach Mainz schon so kurz sind, war es richtig und wichtig, dass er hinzukommt. Er sagte, dass es ihm richtig gut getan hat, sich mal wieder gesehen zu haben. Der Weg zurück auf den Platz ist noch lang, aber es geht ihm wieder besser. Wir drücken ihm die Daumen, dass er schnell zurückkehren wird.

... den Kapitän gegen Japan: Yannik Keitel wird Kapitän der Mannschaft sein. Er hat schon viele Spiele für uns gemacht und war schon im letzten Zyklus Teil der Mannschaft.

... Kilian Fischer: Ich bin extrem froh über seine Entwicklung. Ich habe ihn vor etwa einem Jahr in der 2. Bundesliga durchstarten sehen. Nach seiner ersten Einladung hat er sich dann super eingegliedert in der U 21. Dann ist er Schritt für Schritt weitergegangen.Er war in Wolfsburg geduldig und hat an sich gearbeitet. Er ist ein Topprofi und immer bereit dazuzulernen.

... Neuling Henning Matriciani: Henning hat sich die Nominierung verdient, er hat zuletzt sehr viel gespielt in der Bundesliga - sowohl innen, als auch außen. Ich habe ihn hier als sehr sympathischen und selbstbewussten jungen Mann kennengelernt. Er soll den Spielern auf seiner Position Druck machen und es trotzdem einmal genießen, bei der U 21 vorzufühlen. Es ist bei ihm zuletzt sehr schnell gegangen. Wir werden schauen, ob es zu einigen Minuten in dieser Maßnahme kommen wird.

... Neuling Jessic Ngankam: Alle Spieler, die hier sind, haben die Möglichkeit, auch bei der EM dabei zu sein. Deswegen sind sie hier. Ich bin froh, dass ich Jessic endlich mal einladen konnte. Beim letzten Mal hatte er sich verletzt. Er ist ein guter Mittelstürmer, der den Gegnern wehtun kann. Ich erwarte, dass er der Mannschaft Impulse gibt und dass er ein guter Konkurrent für die anderen Stürmer im Kader ist.

Kilian Fischer über...

... Rückenwind aus dem Klub: Jedem Spieler tut es gut, Spielzeit zu sammeln. Die Grundlage wird einfach im Verein geschaffen. Ich habe jetzt ein breite Brust. Wir haben in Wolfsburg zuletzt ordentliche Spiel abgeliefert, das Fitnesslevel ist ebenfalls auf einem hohen Niveau. Ich hoffe, der Mannschaft noch mehr helfen zu können als sonst schon.

... die Verzahnung mit der A-Nationalmannschaft: Anhand der letzten Nominierung sieht man, dass der Kontakt zur A-Nationalmannschaft eng ist. Wir hatten auch ein gemeinsames Abendessen, wo man mit Spielern des DFB-Teams zum Austausch gekommen ist. Allein dass wir gemeinsam auf dem DFB-Campus sind, zeigt, dass der U 21 ein hoher Stellenwert eingeräumt wird. Es war immer ein Kindheitstraum, beim A-Team zu spielen, deswegen schaut man auch zum einen oder anderen Spieler auf.

... Ambitionen in Richtung Nationalmannschaft: Man bekommt natürlich mit, dass dort auf meiner Position gesucht wird. Aber mein Hauptaugenmerk liegt auf der U 21, und ich bin froh, dass ich hier dabei bin. Aber dass es mal ein Ziel für mich ist, für das A-Team aufzulaufen, ist auch klar. Es ging zuletzt für mich steil nach oben. Ich hoffe, dass der Spielraum eben da ist und dass ich es auch mal dahin schaffe.

... seine Stärken: Ich würde mich als leidenschaftlichen Spieler bezeichnen, der immer alles gibt. Das werde ich immer in jeder Sekunde auf den Platz bringen. Verbesserungspotenziale im Flankenspiel und im Torabschluss gibt es, aber ich denke, da habe ich in Wolfsburg mit Ridle Baku einen guten Konkurrenten, der zeigt, dass man als Außenverteidiger auch Tore schießen kann. Ich bin jedenfalls hungrig, mich zu verbessern.

