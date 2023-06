Trainingslager in Prad: Herzlicher Empfang der U 21-Männer

Di Salvo: "Ich habe in ihren Augen die Vorfreude gesehen"

Vorbereitung auf die Europameisterschaft: Die U 21-Männer kommen im Trainingslager (10. bis 18. Juni) zusammen und absolvieren zwei Testspiele zur Vorbereitung auf die EM. Am Montag, 12. Juni (ab 18 Uhr), kommt es in Prad zum Aufeinandertreffen mit einer Südtirol-Auswahl, zu dem die U 21 ihre Fans einlädt. Am Freitag, 16. Juni, geht es unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen die Schweiz, ebenfalls EM-Teilnehmer. Vorher spricht DFB-Trainer Antonio Di Salvo auf DFB.de über die Personallage und seine Vertragsverlängerung.

Antonio Di Salvo über...

...den Empfang in Prad (Südtirol): Es war ein großartiger Empfang in Prad. Ich habe gehört, es ist das größte Ereignis der Geschichte von Prad. (lacht) Viele Kinder waren heute da und haben uns herzlich empfangen. Die Bedingungen hier sind top, was den Fußballplatz betrifft, aber auch das Hotel.

...das EM-Motto #MEHRVONUNS: Wir möchten, dass diese Mannschaft noch mehr zu einer Mannschaft wird. Dazu braucht es verschiedene Facetten, sowohl spielerische als auch im Auftreten und Umgang miteinander.

...seinen Eindruck von der Mannschaft: Noch sind nicht alle da, aber alle, die ich gesehen habe, machen einen guten und frischen Eindruck. Ich habe in ihren Augen die Vorfreude gesehen.

...den Austausch mit Hansi Flick:Kevin Schade war für das Ukraine-Spiel eingeplant, ist leider aber noch ein wenig angeschlagen. Hansi hat entschieden, ihm etwas Ruhe zu geben, sodass er bei uns dann voll einsteigen kann. Im Gegenzug brauchte Hansi noch ein paar Spieler um elf gegen elf im Training zu spielen. Deswegen sind Josha Vagnoman und Youssoufa Moukoko zur A-Elf gereist. Dadurch verpassen sie zwar unsere ersten Trainingseinheiten, wir haben danach aber noch genügend Zeit, sie zu integrieren. Die Jungs kommen aber Sonntag bereits zur U 21.

...Malick Thiaw: Malick ist ein wichtiger Spieler für uns. Wenn er sich aber bei der A-Mannschaft durchsetzen kann, haben wir einen guten Job gemacht. Ich wünsche Malick nur das Beste. Am Ende tun wir alles für den Erfolg der A-Nationalmannschaft.

...Jamie Leweling und Benedict Hollerbach: Bei Jamie war es ein knappes Rennen, er hat sehr wenig gespielt und andere Spieler haben uns mehr überzeugt. Natürlich kennen wir Hollerbach — auch nochmal von mir Gratulationen zum Aufstieg. Ich hoffe durch den Aufstieg wird die Bühne für ihn noch größer, dann wird er seinen Weg gehen.

...Jonathan Burkardt: Es ist ganz bitter, dass er ausfällt! Leider hat er einen Rückschlag erlitten und musste operiert werden. Wir drücken die Daumen, dass er schnell auf den Platz zurückkommt. Wir werden aber bestimmt weiterhin in Kontakt stehen.

...die Kapitänsfrage: Wir haben schon zwei bis drei Spieler im Kopf, wollen aber das Trainingslager erstmal abwarten. Wir wollen uns nicht zu früh entscheiden.

...das erste Turnier mit ihm als Cheftrainer: Ich verspüre keinen Druck, dennoch ist eine gewisse Anspannung und Vorfreude da. Eine Europameisterschaft zu spielen, ist immer ein Highlight.

...seine Vertragsverlängerung: Wir waren schon länger im Austausch und uns einig, dass wir die Zusammenarbeit fortsetzen wollen. Ich freue mich über das mir entgegengebrachte Vertrauen.

...mögliche Positionen der Defensivspieler: Wenn man den Kader zusammenstellt, macht man sich natürlich Gedanken. Uns war wichtig, dass wir Spieler haben, die flexibel einsetzbar sind. Viele Spieler können auf der Innen- und Außenpositionen spielen.

...eine Achsenbildung: Die komplette Mannschaft soll im Turnierzeitraum noch wertvoller werden. Natürlich haben wir Spieler, die Verantwortung übernehmen und eine gewisse Achse bilden sollen. Ich möchte aber ungern Namen nennen, da die letzten Turniere gezeigt haben, dass wir als komplette Mannschaft erfolgreich waren.

...den Vergleich zu vorherigen Generationen: Ich bin kein Freund davon, Mannschaften zu vergleichen, diese Mannschaft schreibt ihre eigene Geschichte. Wir wollen erstmal das Trainingslager nutzen, um eine Basis herzustellen, einen Teamgeist aufzubauen und an den Abläufen arbeiten. Dieses Turnier ist super besetzt, und alle Top-Nationen sind dabei, da muss man sich nur mal den Marktwert der Teams anschauen. Wir haben eine gute Mannschaft und wollen unsere Ziele Schritt für Schritt angehen und uns für die Olympischen Spiele qualifizieren.

...die Torwartposition: Noah Atubolu hat bei uns hervorragende Leistungen gezeigt, er geht vielleicht mit einem kleinen Vorsprung hier ins Trainingslager. Die anderen werden ihn aber hoffentlich nochmal pushen.

