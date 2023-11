Di Salvo: "Gegen Polen eine gute Stabilität herstellen"

Für die U 21-Nationalmannschaft steht am Dienstag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und ran.de) in Essen das nächste EM-Qualifikationsspiel gegen Polen an. Beide Teams haben bislang alle ihre Spiele in der Gruppe D für sich entschieden. Vor dem Duell sprechen Trainer Antonio Di Salvo und Mittelfeldspieler Merlin Röhl über den Gegner Polen, die Stimmung im Team und die Personalsituation. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen mitgeschrieben.

Antonio di Salvo über...

... den kommenden Gegner: Polen ist der stärkste Gegner in der Gruppe, der bisher alle Spiele verdient gewonnen hat. Das polnische Team besitzt eine sehr gute Organisation auf dem Spielfeld und es hält körperlich gut dagegen, daher hat es bisher auch nur ein Gegentor in der EM-Qualifikation bekommen. Dazu haben sie den Kader mit Spielern aufgerüstet, die bereits Erfahrungen im A-Team sammeln konnten. Das wird definitiv eine tolle Aufgabe für uns. Es werden Kleinigkeiten, wie einzelne Zweikämpfe, das Spiel entscheiden.

... die aktuelle Personalsituation: Der komplette Kader steht zur Verfügung. Luca Netz ging es am Freitag erkältungsbedingt nicht besonders gut, aber er hat sich in den letzten Tagen vollständig erholt. So sind alle Spieler für das Duell gegen Polen einsatzfähig.

... Änderungen in der Startelf: Da ist alles möglich. Die Spieler, die gegen Estland gespielt haben, haben es gut gemacht. Wir haben als Trainerteam die Aufgabe, eine Startelf aufzustellen, bei der wir das beste Gefühl haben. Unser Ziel ist es, gegen ein starkes polnisches Team eine gute Stabilität herzustellen.

Merlin Röhl über...

... die Tage nach dem Spiel gegen Estland: Der Sieg gegen Estland hat natürlich gutgetan. Generell ist die Stimmung im Team gut. Wir haben in den letzten Tagen das Spiel aufgearbeitet und viel miteinander gesprochen. Wir wollen die Fehler, die wir zuletzt gemacht haben, gegen Polen abstellen.

... die Freizeitgestaltung mit dem Team: Wir spielen neben dem Trainingsplatz viel Tischtennis. Ich persönlich spiele auch sehr gerne Kartenspiele. Mit vielen gleichaltrigen Spielern in einem Team zu sein, ist für gemeinsame Aktivitäten natürlich ein großer Vorteil.

... sein erstes Bundesligator: Ich war über das Feedback nach dem Tor sehr überrascht. Es war natürlich ein tolles Gefühl, nach ein paar Tagen ist das dann aber auch vergessen. Ich treibe den Ball vor dem Tor über das Spielfeld, das ist definitiv eine Stärke von mir. Dass diese Aktion mit so einem schönen Abschluss gekrönt war, ist dann sicherlich eine Ausnahme.

[dfb]