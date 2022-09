Di Salvo: "Frankreich und England kommen gerade recht"

Mit zwei hochkarätigen Länderspielen gegen Frankreich am Freitag (ab 18.15 Uhr, live bei ProSieben MAXX) in Magdeburg und England am 27. September (ab 20.45 Uhr, live bei ProSieben MAXX) in Sheffield steigt die U 21-Nationalmannschaft in die neue Spielzeit ein. DFB-Trainer Antonio Di Salvo redet im Pressegespräch über die personelle Situation und seine Erwartungen nach der erfolgreichen EM-Qualifikation.

Antonio Di Salvo über...

... die beiden Duelle gegen Topgegner: Nach der erfolgreich EM-Qualifikation wollen wir die Länderspiele nutzen, um uns mit den Besten zu messen. Da kommen Frankreich und England gerade recht. Wir haben eine souveräne Qualifikation gespielt, und ich möchte unseren Kader nun gegen Topgegner sehen, damit wir als Trainerteam wissen, auf welchem Leistungsstand wir sind. Wir freuen uns riesig auf die Spiele.

... die Knackpunkte gegen Frankreich und England: Es sind Topgegner, die in der Offensive eine richtig gute Qualität haben, aber auch defensiv stark sind. Wir treffen auf ganz tolle Kader. Nichtsdestotrotz konzentrieren wir uns auf unser Spiel. Wir müssen uns entwickeln, wir wollen uns als Team verbessern und das Miteinander stärken, damit wir bessere Leistungen zeigen, und damit wollen wir jetzt gegen diese großen Gegner beginnen.

... die Entwicklung seiner Spieler in der Bundesliga: Es ist immer wieder spannend, welche Entwicklung die Spieler im Laufe ihrer Zeit bei der U 21 nehmen. Gerade das zweite Jahr, wenn sie reifer sind und noch mehr spielen, bringt sie nach vorne. Ich bin froh über jede Minute Spielzeit auf höchstem Level.

... Spieler mit weniger Einsatzzeiten: Es ist ganz normal in der Entwicklung der Spieler, dass sie auch Phasen haben, in denen sie nicht spielen. Die Spieler sollen arbeiten, von den älteren Spielern lernen und diese Phasen nutzen, um dranzubleiben. Was nicht passieren darf, dass sie den Kopf in den Sand stecken, aber das ist auch nicht der Fall.

... das Fehlen von Spielern wie Burkardt, Schade oder Bella-Kotchap: Es fehlen uns ganz wichtige Spieler, das ist sehr schade. Aber es ist auch die Chance für die anderen Spieler, sich auf Topniveau zu beweisen. Deshalb sehe ich das nicht negativ. Mit Armel haben wir einen Spieler, der zur Nationalmannschaft gekommen ist. Das ist eine Topnachricht auch für uns, da es auch unsere Aufgabe ist, Spieler für die A-Nationalmannschaft auszubilden.

...die Stimmung bei Youssoufa Moukoko: Die Freude steht ihm ins Gesicht geschrieben, dass er im Revierderby so ein wichtiges Tor gemacht hat. Er ist mit ganz viel Selbstvertrauen zu uns angereist, und wir hoffen, dass er dieses Selbstvertrauen auch auf den Platz überträgt. Er wird sicherlich seine Spielzeit bekommen, vermutlich schon gegen Frankreich.

... den Gesundheitszustand der Spieler und die Torhüterposition: Alle Spieler sind gesund und stehen zur Verfügung, darüber freue ich mich. Mit Christian Früchtl haben wir einen Torwart dabei, der zuletzt bei Austria Wien auch europäisch gute Leistungen gebracht hat. Noah Atubolu und Nico Mantl haben sicher zurzeit die Nase vorne. Wir werden die Trainingsleistungen beobachten und das erste Spiel mit Atubolu im Tor beginnen.

... Tom Krauß: Seine Entwicklung ist sehr positiv. Schon in Nürnberg war er eine Säule der Mannschaft und hat extrem viel gespielt. Nun setzt er es nahtlos bei Schalke fort. Er hat auch einen Trainer, der auf ihn baut.

... eine Jahresbilanz als Nationaltrainer: Die Mannschaft ist auf einem guten Weg und hat sich stetig weiterentwickelt. Wir haben an Intensität dazugewonnen. Sicherlich gilt es noch vieles zu verbessern. Das zweite Jahr wird wichtig. Es geht um Abläufe in der Defensive, darum, noch weniger Torchancen zuzulassen, aber auch um die Offensive, um öfter gefährlicher vor das gegnerische Tor zu kommen und Chancen zu kreieren.

[dfb]