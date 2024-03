Di Salvo: "Es kribbelt schon"

Für die U 21-Nationalmannschaft steht am Freitag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und ran.de) in Chemnitz das nächste EM-Qualifikationsspiel gegen den Kosovo an. Am 26. März (ab 18 Uhr) folgt in Halle das Duell mit Israel. Vor den Partien spricht Trainer Antonio Di Salvo über die anstehenden Qualifikationsspiele und die Personalsituation. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen mitgeschrieben.

Antonio Di Salvo über...

...die anstehenden Qualifikationsspiele: Wir wollen an unsere Leistungen anknüpfen. Wir haben die letzten beiden Spiele gewonnen, das Spiel gegen Polen gedreht. Wir wollen die Mannschaft in Richtung unserer Schwerpunkte weiterentwickeln und 6 Punkte holen.

...den Kader: Die Jungs sind gerade angekommen. Sie sind alle gesund, die Daumen gehen nach oben. Es gibt drei neue Gesichter zu begrüßen, ich freue mich, dass sie jetzt bei uns sind. Sie haben es sich durch ihre Leistungen in den letzten Monaten verdient und nun ist es an der Zeit, dass sie sich bei uns zeigen und beweisen.

...Bright Akwo Arrey-Mbi und Nicolo Tresoldi: Bright war schon immer ein wichtiger Faktor bei uns, aber wir haben eine gute Konkurrenzsituation bei uns. Tresoldi ist bei uns kein Unbekannter, er hat nach seiner Krankheit jetzt wieder seine alte Leistung bei Hannover gezeigt.

...Maximilian Baier: Maxi ist zum ersten Mal in die A-Nationalmannschaft berufen worden und hat sich das verdient. Er hat jetzt die Chance, sich dort zu präsentieren und es ist auch mit Julian besprochen, dass wir einen Pool an Spielern haben, die sowohl für die A- als auch für die U21-Nationalmannschaft berufen werden können.

...die Situation im Tor: Das Thema ist nicht neu. Wir haben hervorragende Torhüter. Jonas Urbig und Noah Atubolu sind da momentan ganz vorne mit dabei. Sie zeigen die Leistung im Verein und ich bin froh, dass wir so eine hohe Qualität haben.

...höhere Spielzeiten im Verein: Die Spieler sind viel mehr auf dem Platz und das macht natürlich auch dem Trainerteam Spaß. Wir können unsere Jungs jedes Wochenende in den Stadien beobachten. Die erhöhte Spielzeit freut uns natürlich.

...Max Finkgräfe: Wir haben momentan sehr viele Linksverteidiger. Da haben wir zum Beispiel Netz und auch in der 2. Liga haben wir noch Einige. Wir haben Max natürlich auf dem Zettel und auch schon gesprochen, gerade in der Viererkette wollte ich aber nicht zu viele Experimente machen.

...Youssoufa Moukoko: Er weiß, dass er bei uns eine wichtige Rolle spielt, er hat in den letzten Spielen gut gespielt. Im Verein war es in den letzten Wochen schwierig, er hat wenig gespielt. Wir versuchen jetzt im Training, ihm sein Selbstvertrauen zurückzugeben.

...Karim Adeyemi: Ich hatte gute Gespräche mit Karim und dem Verein. Es ist so, dass ich nach seiner Verletzung nicht damit gerechnet hätte, dass er jetzt schon wieder in der Bundesliga zum Einsatz kommt. Wir haben uns dann selbst entschieden, dass Karim zu Hause bleibt und sich weiter fit macht. Zudem hat die Mannschaft das in der letzten Phase gut gemacht und wir werden diesen Weg weitergehen. Karim ist ein sehr talentierter Spieler und kann sowohl für die A-Nationalmannschaft als auch für die U 21 spielen.

...die Vorfreude: Es kribbelt schon. Wir haben gleich Training und dann geht's an die Arbeit. Heute haben wir auch die erste Sitzung mit der Mannschaft. Es gilt, sich zu verbessern und an dem einen oder anderen Rädchen zu drehen, und darauf haben mein Trainerteam und ich mega Bock.

[dfb]