Di Salvo: "Der EM-Kader ist qualitativ stark"

Der finale EM-Kader steht fest: Die deutsche U 21-Nationalmannschaft bereitet sich derzeit in Prad (Südtirol) auf die Europameisterschaft in Georgien und Rumänien (21. Juni bis 8. Juli) vor. Vor dem ersten Spiel am 22. Juni (ab 18 Uhr, live in Sat.1) in Kutaissi gegen Israel trifft die U 21 an diesem Freitag in einem Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf die Schweiz. DFB-Trainer Antonio Di Salvo spricht auf DFB.de über seinen EM-Kader und den Charakter der Mannschaft.

Toni Di Salvo über...

... die Verletzungen von Jordan Beyer und Jan Thielmann: Leider ist Jordan Beyer schon verletzt angereist, unglücklicherweise haben wir ihn nicht mehr fit bekommen. Jan Thielmann hat sich gestern im Training verletzt. Das ist ganz bitter für die beiden, sie haben sich riesig auf die EM gefreut. Bitter für die Jungs, aber auch für die gesamte Mannschaft und das Trainerteam. Jetzt muss der volle Fokus aber auf das erste Spiel gegen Israel gerichtet werden.

... eine Reserveliste bei weiteren Ausfällen: Wenn jetzt was passieren sollte, muss man der UEFA nachweisen, dass die einzelnen Spieler wirklich nicht spielen können. Nur dann kann man eventuell noch mal nachnominieren. Ich habe mit ein paar Spieler gesprochen und angewiesen sich fit zu halten, Namen werde ich aber keine nennen.

... die mögliche EM-Startelf: Es gibt noch einige Positionen, bei denen wir uns noch nicht sicher sind. Wir wollen auch den Positionskampf noch hochhalten und entscheiden erst nach weiteren Trainingseinheiten.

... Torhüter Noah Atubolu: Noah hat eine super Saison gespielt und war auch schon öfters bei der Bundesligamannschaft des SC Freiburg im Kader. Noah bringt bei uns Freude und Spaß in die Mannschaft, und wenn er vor einem steht, ist er schon sehr imposant. Er ist fast zwei Meter groß, wiegt knappe 90 Kilogramm, hat eine super Spannweite und kann auch gut mit den Füßen spielen.

... den Charakter der Mannschaft: Ich bin absolut glücklich über unseren Kader. Wir sind in der Breite gut aufgestellt und sehr ausgeglichen besetzt. Der Kader ist interessant und qualitativ stark, hoffentlich können wir die Qualitäten auch auf den Platz bringen.

... Teamgeist: Man brauch Teamgeist und Qualität, nur mit Teamgeist gewinnt man keine Spiele. In unserem Hotel sind wir komplett alleine und die Mannschaft sieht sich sehr oft. Die Jungs hängen oft zusammen im Pool oder spielen Tischtennis, sie erleben viel zusammen. Durch spielerische Aktivitäten auf dem Platz, versuchen auch wir als Trainerteam, den Teamgeist zu stärken.

... eine mögliche Qualifikation für Olympia 2024: Der Qualifikationsmodus für Olympia ist sehr kompliziert, grundsätzlich ist es aber unser Ziel, in Paris dabei zu sein, und es ist auch jeden Tag bei uns Thema. Ich habe auch Beyer und Thielmann mitgegeben, dass sie eventuell bei Olympia wieder mit dabei sind.

... den EM-Start gegen Israel: Das Gute ist, dass in den letzten beiden Spielen gegen Israel schon viele Jungs dabei waren. Ich brauche also gar nicht erst auf einen nur vermeintlich schwachen Gegner hinweisen. Israel hat einen neuen Trainer, der auch taktisch etwas umgestellt hat. Die Art und Weise, wie sie auftreten, wird aber gleich sein. Sie gehen gut in die Zweikämpfe, spielen mit Leidenschaft und können gut kontern.

[dfb]