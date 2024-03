Di Salvo: "Auch auf der Torhüterposition exzellent besetzt"

Für die U 21-Nationalmannschaft steht am Freitag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und ran.de) in Chemnitz gegen Kosovo das nächste EM-Qualifikationsspiel auf dem Programm. Am 26. März (ab 18 Uhr) folgt in Halle an der Saale der Vergleich mit Israel. Vor der Partie gegen Kosovo sprechen DFB-Trainer Antonio Di Salvo und Kapitän Eric Martel über ihren ersten Eindruck und die Teamchemie. DFB.de mit den wichtigsten Aussagen.

Antonio Di Salvo über...

... den Eindruck von der Mannschaft: Das waren bisher sehr intensive Tage. Wir haben gute Trainingseinheiten absolviert. Wir sind gut vorbereitet. Die Mannschaft hat einen guten Eindruck gemacht. Die Entscheidung, wer in der Startelf steht, wird daher schwierig.

... den kommenden Gegner: Wir hoffen gegen Kosovo besser in die Partie zu kommen als im Hinspiel. Wir wissen nun, dass sie schwer zu bespielen sind. Sie standen gegen uns tief, haben sich in den weiteren Partien jedoch anders präsentiert. Daher wissen wir nicht so ganz, was uns erwartet. Wir haben das Team genau darauf vorbereitet und sind bereit andere Lösungen zu finden, sollte dies notwendig sein.

... die Torhütersituation: Wir sind auch auf der Torhüterposition exzellent besetzt. Ich habe schon mit Noah Atubolu und Jonas Urbig gesprochen. Jonas wird morgen starten und hat sich das über seine Leistung sowohl im Verein als auch bei uns im Training verdient. Noah hat es bislang ebenfalls hervorragend gemacht und viele Spiele absolviert. Er wird gegen Israel spielen.

... über den Unterschied zum vorherigen Jahrgang: Wir haben auch vor zwei Jahren einen guten Start hingelegt und uns für die EM qualifiziert. Wir haben jetzt ein neues Team mit neuen und erfahreneren Spielern. Wir müssen inhaltlich noch an vielen Dingen arbeiten, aber die Teamchemie passt schon jetzt.

... Team-Kapitän Eric Martel: Er kennt die Mannschaft und wir kennen seine Leaderfähigkeiten. Er gibt alles und verkörpert das auch auf dem Platz. Er verbindet Mannschaftsteile und ist für mich ein sehr guter Ansprechpartner.

Eric Martel über...

... die Vorbereitung auf das Spiel gegen Kosovo: Wir haben sehr intensive Einheiten hinter uns. Das Team gibt auf dem Trainingsplatz sehr viel und agiert auch neben dem Platz miteinander sehr gut. Ich fühle mich hier sehr wohl.

... seine Rolle als Kapitän: Für mich ist es eine riesige Ehre als Kapitän auflaufen zu dürfen. Ich versuche auf dem Feld voranzugehen und dem Team ein Vorbild zu sein.

... über die Verfassung des Teams: Wir sind aktuell sehr hungrig und wollen uns souverän für die EM qualifizieren. Anschließend wollen wir natürlich eine bessere EM spielen im Vergleich zum letzten Turnier.

... seine persönliche Verfassung: Es tut gut auch mal in einem andern Umfeld zu sein und andere Aufgaben vor der Brust zu haben. Ich konzentriere mich aktuell nur auf die Nationalmannschaft und will mit dem Team die EM-Qualifikation erfolgreich absolvieren.

... über das neue DFB-Trikot: Ich finde beide Trikots gut gelungen. Das Auswärtstrikot ist mal ganz anders. Ich finde das sehr cool.

[dfb]