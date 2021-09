Di Salvo als U 21-Trainer: "Unser absoluter Wunschkandidat"

Antonio Di Salvo wird neuer Cheftrainer der deutschen U 21-Nationalmannschaft. Der langjährige Co-Trainer übernimmt die Nachfolge des als A-Nationaltrainer zum Türkischen Fußball-Verband gewechselten Stefan Kuntz. Neu zum Trainerteam der U 21 stößt als Assistent Hermann Gerland. DFB.de hat die Stimmen zur Berufung Di Salvos.

Joti Chatzialexiou (Sportlicher Leiter Nationalmannschaften): Oliver Bierhoff, Hansi Flick, Meikel Schönweitz und ich waren uns schnell einig, dass Toni Di Salvo der nächste U 21-Nationaltrainer werden soll. Insofern sind wir froh, unseren absoluten Wunschkandidaten für diese Aufgabe gewonnen zu haben. Toni überzeugt nicht nur durch seine fachlichen, sondern vor allem durch seine menschlichen Qualitäten. Als ehemaliger Profi weiß er, worauf es in diesem relevanten Altersbereich ankommt, und er kann es unseren Spielern authentisch vermitteln. Darüber hinaus bringt er seit vielen Jahren seine konzeptionellen Fähigkeiten in das Fußballsystem ein - zuletzt in der Erstellung des Stürmerprogramms. Unsere Kombination der drei Trainertypen "Altersexperte", "Erfahrung" und "Innovation", die gemeinsam ein U-Trainerteam bilden, ist durch die Verpflichtung von Hermann Gerland auch in der neuen Zusammensetzung gegeben. Ein "Dankeschön" gilt dem DFB-Präsidium, das unseren Vorschlag ausnahmslos unterstützt und die Ernennung von Toni zum U 21-Cheftrainer in einem zügigen Prozess ermöglicht hat.

Meikel Schönweitz (Cheftrainer U-Nationalmannschaften): Unser Ziel ist es, nicht nur Spieler, sondern auch Trainer zu entwickeln und auf ihrem Weg zu begleiten. Diesen gehen wir mit Toni Di Salvo nun bereits seit 2013 - dabei hat er nicht nur als Trainer, sondern auch als Mensch stets überzeugt. Mit seiner akribischen und analytischen Arbeitsweise leistete er einen entscheidenden Beitrag zu den vergangenen Erfolgen der U-Teams, zum Beispiel den U 21-EM-Titeln 2017 und 2021 oder dem U 19-EM-Sieg 2014. Wir haben in ihm immer das Potenzial gesehen, eine Cheftrainerrolle zu übernehmen, und sind davon überzeugt, dass seine Fähigkeiten in einem Trainerteam mit Hermann Gerland und Daniel Niedzkowski optimal zum Tragen kommen werden. Die erfolgreiche Arbeit der U 21 kann so in nahezu identischer Konstellation fortgesetzt werden, wodurch unsere U 21-Talente weiter bestens auf den nächsten Schritt in die Mannschaft von Hansi Flick vorbereitet werden.

Hansi Flick (Bundestrainer): Für Toni ist dies der nächste und der logische Schritt. Er verfügt über viel Erfahrung im U-Bereich, schon 2014 hat er an der Seite von Marcus Sorg mit der U 19 große Erfolge gefeiert. Bei der U 21 war er Teil des Trainerteams, das die Mannschaft in drei EM-Finals und zu zwei Titeln geführt hat. Ich kenne ihn, seine Arbeit und seine Prinzipien im Umgang mit Spielern und Mannschafften schon lange, und mir war immer klar, dass er die Fähigkeit besitzt, eine Mannschaft auch selbst zu führen. Diese Entscheidung zeigt auch, dass der DFB das Vorhaben, Trainer für seine Nationalmannschaften selbst auszubilden, konsequent umsetzt. Zusammen mit der Erfahrung Hermann Gerlands und der Kompetenz von Daniel Niedzkowski ergibt sich eine Topkonstellation, von der die Spieler in hohem Maße profitieren werden. Ich bin mir sicher: Dies wird sich auch auf die A-Mannschaft positiv auswirken. Auf die Zusammenarbeit mit Toni, Hermann und Daniel freue ich mich sehr.

Hermann Gerland (neuer Co-Trainer U 21-Nationalmannschaft): Ich freue mich auf die kommende Aufgabe und die Zusammenarbeit mit einem bereits erfolgreichen und gut funktionierenden Trainerteam um Toni Di Salvo, den ich noch als jungen Spieler bei Bayern München kennenlernen durfte. Ich bin mir sicher, dass ich das Trainerteam durch meine Erfahrung im Profi- und Nachwuchsbereich gut unterstützen kann. Gemeinsam wollen wir den Weg, den die U 21 in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat, weitergehen und unsere sportlichen Ziele erreichen. Dabei werden wir auch eng mit der A-Nationalmannschaft und Hansi Flick zusammenarbeiten, mit dem ich meine größten Erfolge feiern konnte.

[dfb]