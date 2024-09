Di Salvo: "Alles in der eigenen Hand"

Am Mittwoch (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX) geht es für die deutsche U 21-Nationalmannschaft los. Im ungarischen Györ trifft die Mannschaft von DFB-Trainer Antonio Di Salvo im ersten Spiel der Saison 2024/2025 in der EM-Qualifikation auf Israel. Di Salvo spricht zum Start der Maßnahme über die Vorbereitung und aktuelle Personalien.

Antonio Di Salvo über...

... die Personalsituation: Wir haben ein paar Spieler, die nicht zu uns kommen können. Linus Gechter hat einen Schlag aufs Knie bekommen und kann an der Maßnahme nicht teilnehmen, Tan-Kenneth Schmidt hat im Training am Freitag muskuläre Problem gehabt, hat nun ein MRT in Freiburg und bleibt ebenfalls zuhause. Tim Lemperle fühlte sich gestern nach dem Spiel nicht gut, reist aber morgen früh an. Wir haben deshalb vorab Paul Nebel nachnominiert.

... Paul Wanner: Ich bin extrem glücklich über seine Entwicklung. Er erklimmt gerade die Treppe von Stufe zu Stufe. Ich habe mit Paul vergangene Woche gesprochen, dass ich ihn gerne bei uns haben möchte und hatte ihn auch nominiert. Auf seinen Wunsch hin und wegen der Belastung der vergangenen Wochen mit englischen Wochen in Heidenheim möchte er sich erst darauf konzentrieren, stabil zu bleiben und in der Bundesliga anzukommen. Wir haben dann gemeinsam beschlossen, ihn für diese Maßnahme in Heidenheim zu lassen.

... Youssoufa Moukoko: Wir sind viel in Kontakt. Youssoufa wollte sich verändern. Nach seinem Wechsel nach Nizza ist es wichtig, dass er zum Spielen kommt. Er muss sich akklimatisieren und dem Trainer zeigen, weil er nur so in den Rhythmus kommt und uns langfristig helfen kann.

... die Spiele in der EM-Qualifikation: Ob es spannend wird, liegt an uns. Wir haben ein Spiel weniger und führen die Tabelle an. Beide Spiele zu gewinnen, ist unsere klare Vorgabe. Israels Mannschaft ist nicht so schlecht, wie sie gerade steht. Die Israelis sind U 19-Vizeeuropameister in diesem Jahrgang, haben bislang aber nicht zu ihrem Rhythmus gefunden. Das Hinspiel war kein Selbstläufer und wird es auch jetzt nicht. Wir gehen es aber mit Selbstvertrauen an. Polen spielt am Freitag in Bulgarien, und die Bulgaren haben alle Chancen, sich noch Platz zwei zu sichern. Wir haben selbst erlebt, wie unangenehm es ist, in Bulgarien zu spielen. Für mich ist entscheidend, dass wir alles in der eigenen Hand haben, um gar nicht darüber nachdenken zu müssen, was im Oktober ist.