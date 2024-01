DFL und DFB: Broschüre für Eltern mit Kindern im Leistungszentrum

Die DFL Deutsche Fußball Liga hat in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) eine Broschüre für Eltern veröffentlicht, deren Kinder ein Fußball-Leistungszentrum besuchen. Das in Partnerschaft mit der Deutschen Sporthochschule Köln und dem philippka Sportverlag entwickelte Werk "Unser Kind im Leistungszentrum" informiert Eltern über die Erwartungen, Chancen und Herausforderungen, denen ihre Kinder begegnen. Darüber hinaus soll die Publikation Leistungszentren bei der effektiven Kommunikation mit Spielern und deren Familien unterstützen und das gegenseitige Verständnis fördern.

Die Nachwuchsförderung im Fußball hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten kontinuierlich professionalisiert. Der Alltag von Nachwuchsspielern in einem Leistungszentrum unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von dem ihrer Altersgenossen. Die veröffentlichte Elternbroschüre soll vor allem Eltern von Kindern in Leistungszentren, aber auch externe Interessierte über das System und das Umfeld der Leistungszentren und die Talentförderung informieren.

Publikation auch in englischer und türkischer Sprache

Um möglichst vielen Menschen den Zugang zu diesen Informationen zu ermöglichen, ist die Publikation nicht nur in deutscher, sondern auch in englischer und türkischer Sprache verfügbar. Die Inhalte reichen von den verschiedenen Altersstufen in der Nachwuchsförderung und deren Ausbildungszielen über die Vereinbarkeit von Schule und Leistungssport bis hin zur Unterbringung der Spieler in Internaten oder bei Gastfamilien. Erfahrungsberichte von ehemaligen Spielern und deren Eltern geben Einblicke aus der Praxis.

Die Deutsche Sporthochschule Köln hat aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zu Themen wie der Rolle der Eltern, den Wünschen und Erwartungen der Kinder sowie der Kommunikation zwischen Kindern und Trainerinnen und Trainern aufbereitet. An der Erstellung der Broschüre waren verschiedene Bezugsgruppen aus den Leistungszentren beteiligt, darunter auch pädagogische und sportpsychologische Mitarbeitende.

[dfl/dfb]