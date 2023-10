DFL-Mitgliederversammlung bestätigt Grundlagenvertrag

Im Rahmen der heutigen Mitgliederversammlung des DFL Deutsche Fußball Liga e.V. (DFL) haben die Mitglieder der Bundesliga und 2. Bundesliga den neuen Grundlagenvertrag zwischen der DFL und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) einstimmig bestätigt.

Bereits im Juni 2023 haben DFL und DFB in jeweiligen Gremiensitzungen dem neu verhandelten Grundlagenvertrag zugestimmt. Dieser ist daraufhin am 1. Juli 2023 wirksam in Kraft getreten und hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2029. Die Bestätigung durch den DFB-Bundestag erfolgte am 29. September 2023.

Der Grundlagenvertrag zwischen DFL und DFB stellt ein zentrales Element für die Einheit des deutschen Fußballs dar.

[dfl]