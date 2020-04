DFB@HOME: Live-Cooking mit Schmaus

Sich mit Kevin Trapp auf einen Kaffee verabreden? Mit Thilo Kehrer über Fußball fachsimpeln? Oder von DFB-Koch Anton Schmaus die besten Rezepte für den heimischen Herd erfahren? Auf dem Instagram-Kanal des DFB ist das nun möglich, moderiert wird das Format im Wechsel von Ruth Hofmann und Ann-Sophie Kimmel.

Unter dem Motto DFB@HOME geht heute (ab 17 Uhr) via Insta-Live der neue Social-Media-Talk in die dritte Runde - diesmal spricht Ruth Hofmann mit Anton Schmaus. Und es gibt eine Premiere: Der Nationalteamkoch wird live kochen. In der ersten Ausgabe war Nationaltorhüter Kevin Trapp zu Gast, in der zweiten Folge stand DFB-Abwehrmann Thilo Kehrer Rede und Antwort.

[dfb]