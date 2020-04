DFB@HOME: Back to the roots mit Kehrer

Sich mit Kevin Trapp auf einen Kaffee verabreden? Mit Thilo Kehrer über Fußball fachsimpeln? Oder von DFB-Chefkoch Anton Schmaus die besten Rezepte für den heimischen Herd erfahren? Auf dem Instagram-Kanal des DFB ist das alles kein Problem!

Unter dem Motto DFB@HOME geht heute (ab 15.30 Uhr) via Insta-Live der neue Social-Media-Talk in die zweite Runde - diesmal mit Nationalspieler Thilo Kehrer von Paris Saint-Germain ganz nach dem Motto "back to the roots".

Zweimal wöchentlich werden Nationalspieler und Personen aus dem Team hinter dem Team zu Wort kommen und den Fans Rede und Antwort stehen. Moderiert wird das Format im Wechsel von Ruth Hofmann und Ann-Sophie Kimmel.

In der ersten Ausgabe wartete Nationaltorhüter Kevin Trapp auf eure Fragen, heute gibt es die zweite Videokonferenz mit Thilo Kehrer. Gastgeberin ist Ann-Sophie Kimmel. Mit einem Klick seid ihr live dabei!

