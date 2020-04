DFB@HOME: Auf der Couch bei Halstenberg

Sich mit Kevin Trapp auf einen Kaffee verabreden? Mit Thilo Kehrer über Fußball fachsimpeln? Oder von DFB-Koch Anton Schmaus die besten Rezepte für den heimischen Herd erfahren? Dies und mehr ist auf dem Instagram-Kanal des DFB nun möglich, moderiert wird das Format im Wechsel von Ruth Hofmann und Ann-Sophie Kimmel.

Unter dem Motto DFB@HOME geht heute (ab 17.30 Uhr) via Insta-Live der neue Social-Media-Talk in die vierte Runde - diesmal spricht Ann-Sophie Kimmel mit Marcel Halstenberg. Wie erlebt der Linksverteidiger von RB Leipzig die fußballfreie Zeit und was sind seine Tipps gegen drohenden Lagerkoller? Seid mit einem Klick live dabei und stellt eure Fragen!

[dfb]