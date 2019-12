DFB.de wünscht frohe Weihnachten!

Frohe Weihnachten! Das gesamte Team von DFB.de wünscht den Usern ein schönes und besinnliches Fest. Und bedankt sich für die Treue im zu Ende gehenden Jahr mit vielen Höhepunkten, wie dem Gewinn des Confed Cups in Russland oder dem Sieg bei der U 21-Europameisterschaft in Polen.

Gemeinsam freuen wir uns schon auf das Jahr 2018 mit der Weltmeisterschaft in Russland im Sommer oder der Vergabe der EURO 2024. DFB.de bleibt für die User am Ball - und ganz nah dran an den deutschen Teams.