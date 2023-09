DFB zeigt Frankreich-Spiel live auf YouTube

Der Weg der deutschen Futsal-Nationalmannschaft in der Eliterunde der WM-Qualifikation geht weiter: Heute (ab 21.05 Uhr) trifft die DFB-Auswahl in Laval auf Frankreich. Nach der 1:5-Heimniederlage in der ersten Partie der Eliterunde gegen Kroatien bekommt es das Team von DFB-Trainer Marcel Loosveld damit erneut mit einem Topteam zu tun. Die Begegnung wird live auf dem YouTube- und Twitch-Kanal des DFB übertragen.

"Mit Frankreich wartet nach dem Kroatien-Spiel die nächste große Herausforderung auf uns", sagt Marcel Loosveld, dessen Team erstmals überhaupt in der Eliterunde und damit unter den besten 20 Nationen in Europa steht. "Auch hier werden wir mit vollem Einsatz dagegenhalten und versuchen, für eine Überraschung zu sorgen."

Dritter Gruppengegner der DFB-Auswahl ist die Slowakei, auf die die deutsche Mannschaft am 5. Oktober in der Göppinger EWS-Arena trifft. Karten für dieses Spiel sind ab vier Euro im DFB-Ticketshop erhältlich. Gegen jeden der drei Gruppengegner wird in der Eliterunde bis Ende Dezember je ein Heim- und ein Auswärtsspiel ausgetragen. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM 2024.

Die weiteren Spieltermine in der Eliterunde

Spieltag 05.10.2023 Deutschland – Slowakei (EWS-Arena, Göppingen) Spieltag 09.10.2023 Slowakei – Deutschland (Levice) Spieltag 15.12.2023 Kroatien – Deutschland (Slavonski Brod) Spieltag 20.12.2023 Deutschland – Frankreich (BallsportArena, Dresden)

Weitere Inhalte und Informationen rund um die Futsal-Nationalmannschaften und die -Bundesliga finden sich auf DFB.de und auf dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB.

[hr]