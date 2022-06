DFB zeigt Flagge für Vielfalt im Fußball

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zeigt Flagge. Zum Abschluss des "Pride-Monats" demonstrierten rund 40 Mitarbeiter*innen des DFB ihr Bekenntnis zur Vielfalt im Fußball. "Fußball für alle - das macht unser Spiel aus", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der gemeinsam mit DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich und Celia Sasic, DFB-Vizepräsidentin Diversity, heute die sogenannte "Progressive Flag" hochhielt. "Dafür müssen wir alle aber auch immer wieder einstehen. Mit Worten und Taten. Ich freue mich, dass wir heute zum Ausklang des Pride-Monats symbolisch die Regenbogenflagge auf dem DFB-Campus zeigen."

Mit der Verlängerung der Laufzeit der DFB-Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt sowie der Liberalisierung des Spielrechts für trans*, inter* und nicht-binäre Menschen hatte der DFB in den vergangenen Wochen wichtige Beiträge zur Vielfalt im Fußball geleistet.

"Ich freue mich, dass sich heute hier auf dem Campus so viele meiner Kolleg*innen hinter der Regenbogenflagge versammelt haben", sagte Heike Ullrich. "Der DFB möchte ein offener und inklusiver Arbeitgeber sein. Wir sind stolz darauf, Menschen der LGBTIQ Community in unser Reihen zu haben. Am 16. Juli werden wir mit einem Motivwagen am CSD Frankfurt teilnehmen und gemeinsam feiern."

