DFB-Werbekampagne für Frauen-WM läuft

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB), Ströer und Deloitte Digital haben heute in Frankfurt offiziell die Werbekampagne der deutschen Frauen-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland vom 20. Juli bis zum 20. August präsentiert. Unter dem Motto "Wir, die" stellen sich die Spielerinnen in umfangreichen Außenwerbemaßnahmen selbst vor und schaffen somit ein Bewusstsein für die WM und den Frauenfußball in der breiten Öffentlichkeit.

"Mit der DFB-Kampagne 'Wir, die...' zur Frauen-Weltmeisterschaft geben wir den Spielerinnen eine weitere Plattform, sich als Aushängeschilder des deutschen Fußballs zu zeigen und sprechen zu lassen", sagt Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing, Event & Vertrieb der DFB GmbH & Co.KG. "Auch dank der Zusammenarbeit mit Deloitte Digital und Ströer werden wir somit die Sichtbarkeit der Frauen-Nationalmannschaft und der Spielerinnen steigern und möchten so die Vorfreude auf und die Begeisterung während der Frauen-WM in Australien und Neuseeland bundesweit weiter entfachen."

Bis zum Ende der WM am 20. August 2023 wird nun eine umfangreiche Werbekampagne laufen. Für deren Erstellung hat der DFB mit Deloitte Digital zusammengearbeitet, die den Verband zur kommunikativen Begleitung der WM inhaltlich-konzeptionell sowie strategisch beraten haben, maßgeblich am kreativen Endergebnis beteiligt waren und mitverantwortlich sind. Darüber hinaus unterstützt Deloitte dabei, Frauen im Fußball in Deutschland in der breiten Gesellschaft stärker zu verankern und das Bewusstsein von Unternehmen sowie Sponsoren für die Priorisierung und den Ausbau des Segments zu schärfen.

"Frauen im Fußball die Plattform bieten, die sie verdienen"

"Wir möchten den Frauen im Fußball die Plattform bieten, die sie verdienen", sagt Virginie Briand, Partnerin bei Deloitte für den Bereich Creative Consultancy. "Dies ist mir persönlich ein wichtiges Anliegen, weswegen ich mich umso mehr freue, dass wir gemeinsam mit dem DFB eine Werbekampagne zur Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland erstellen."

Die Kampagne wird unterstützt von Ströer als Projektpartner für die Weltmeisterschaft. Ströer ist eines der führenden deutschen Medienhäuser und stellt seine Medienträger im öffentlichen Raum zur Verfügung, um damit eine erhöhte Sichtbarkeit der Frauen-Nationalmannschaft im WM-Zeitraum innerhalb Deutschlands zu schaffen.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball-Bund und Deloitte Digital", sagt Alexander Stotz, CEO der Ströer Media Deutschland GmbH. "Wir unterstützen gerne den DFB und nutzen unsere mediale Reichweite. Für uns sind die klassischen sportlichen Werte wie Fairness, Teamgeist und Leistungswillen auch im alltäglichen Leben wichtig und entsprechen unserer Unternehmenskultur. Der deutschen Frauen-Nationalmannschaft verschaffen wir mit unseren Medienträgern einen möglichst aufmerksamkeitsstarken und nachhaltigen Auftritt. Durch die Ausspielung der Kampagne auf unseren Medienträgern können wir nicht nur reichweitenstark und unmittelbar Menschen im ganzen Land erreichen. Die Außenwerbung zählt – insbesondere die digitale Außenwerbung – in Relation zu den erreichten Kontakten zu den CO2-ärmsten Medien im Media-Mix."

[ik]