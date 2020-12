DFB verteilt Geschenke an Bedürftige

Mit einer tollen Aktion überraschten Mitarbeiter*innen des DFB am gestrigen Donnerstag drei soziale Einrichtungen der Niederräder Nachbarschaft und im Riederwald. Unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen wurden insgesamt 159 Trikots verteilt, um den Menschen und vor allem Kindern in diesen besonders schwierigen Zeiten eine Freude zu bereiten.

Bei der Aktion kooperierte der DFB mit der Diakonie Frankfurt e.V., der Waisenhaus Stiftung und dem Verein "Kinder in der Stadt". Viele Kinder und Jugendliche haben nicht die Möglichkeit, Weihnachten mit ihren Familien zu verbringen. Auch die aktuelle Corona-Situation stellt eine zusätzliche Belastung dar. "Besonders schön fand ich, dass uns der DFB über die Corona-Pandemie nicht vergessen hat, sondern die Vorweihnachtszeit dazu genutzt hat, uns zu beschenken", freute sich Doris Mollath-Zündorf von der Waisenhaus Stiftung.

"Danke an alle, die Herz gezeigt haben"

Stolze 159 Trikots aus den EM- und WM-Endrundenturnieren der U 17-Juniorinnen, der U 19- und U 20-Frauen sowie der U 21-Nationalmannschaft von den Olympischen Spielen 2016 sorgten in einer Unterkunft im Stadtwald, der Wohn- und Tagesgruppe PES, der Jugendwohngruppe Buchenrode, der Therapeutischen Wohngemeinschaft und der Betreuung an der Pestalozzischule bei den vorwiegend Minderjährigen für strahlende Gesichter. Zusätzlich zu den Trikots wurden noch Adventskalender und Nikoläuse übergeben.

"Das Team der ESB Pestalozzischule freut sich sehr über die außergewöhnliche, für uns sehr besondere Spende des DFB. Die Trikots sollen in unserer Fußball-AG zum Einsatz kommen. Die Begeisterung unserer Hortkinder für das Fußballspielen wird sicherlich durch die Spende vom DFB noch einmal verstärkt", bedankte sich Simone Koch, Leiterin des Vereins Kinder in der Stadt.

Für Georg Behlau, Leiter Management Nationalmannschaften, sind solch gemeinnützigen Aktionen eine Herzensangelegenheit: "Dieses Jahr war geprägt von Sorge vor Erkrankung und der massiven Einschränkung persönlicher Kontakte aus Verantwortung gegenüber besonders gefährdeten Gruppen. Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, dass wir zusammenhalten und 'Herzzeigen'. Das Team des Managements Nationalmannschaften im DFB hat sich daher auf den Weg zu denjenigen gemacht, die besonders unter diesem Mangel an menschlichem Miteinander leiden, um ihnen mit einem kleinen Geschenk aus der Welt des Fußballs ein Lächeln in der Vorweihnachtszeit zu schenken. Danke an alle, die Herz gezeigt haben! Ein besonderes Dankeschön gebührt Fiona Pförtke, die diese Aktion erdacht, organisiert und -gemäß aller Corona-Regeln umgesetzt hat."

