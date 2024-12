DFB verleiht Goldene Fritz-Walter-Medaillen an Kett und Şehitler

Gemeinsam kämpften sie bei der UEFA U 19-Europameisterschaft in Belgien um den Titel, nun werden Franziska Kett und Alara Şehitler für ihre Leistungen in der Saison 2022/2023 mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet. U 19-Vizeeuropameisterin Kett erzielte im Turnier insgesamt drei Tore, eins davon sicherte der Mannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter in der Verlängerung des Halbfinales den Einzug ins Endspiel. Darüber hinaus feierte die 18-Jährige mit dem FC Bayern München die Deutsche Meisterschaft. Nach ihrem Bundesligadebüt sammelte sie bei den FCB-Frauen nicht nur zwölf weitere Einsätze im deutschen Oberhaus, sondern kam auch in der UEFA Women's Champions League siebenmal zum Einsatz.

Den Sprung zum Deutschen Meister nach München wagte für die neue Saison die erst 16-jährige Şehitler, die bei der U 19-EM in allen Partien zum Einsatz kam und im Auftaktspiel gegen Österreich zwei Tore erzielte. Ebenso wie Kett wurde Şehitler später in die Mannschaft des Turniers gewählt. Bis zu ihrem Wechsel nach München spielte die Mittelfeldspielerin für ihren Heimatverein FV Ravensburg - gemeinsam mit Jungs.

Neben Kett und Sehitler wurden Vanessa Diehm (Silber, U 19, TSG Hoffenheim), Dilara Acikgöz (Bronze, U 19, Eintracht Frankfurt), Emily Wallrabenstein (Silber, U 17, Eintracht Frankfurt) und Melina Krüger (Bronze, U 17, Hamburger SV, ehemals Magdeburger FFC) vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) geehrt.

"Alle haben das Potenzial, in Zukunft Erfolgsgeschichten zu schreiben"

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften, sagt: "Wir sind stolz auf die Leistungen der sechs ausgezeichneten Spielerinnen. Sie haben im vergangenen Jahr eindrucksvoll bewiesen, was in ihnen steckt, und auch zur positiven Entwicklung ihrer Mitspielerinnen beigetragen. Franziska konnte sich beim FC Bayern bereits auf nationaler und internationaler Bühne beweisen. Mit erst 16 Jahren gelang es Alara dank ihrer eindrucksvollen Leistung, von ihrem Heimatverein direkt zum Deutschen Meister zu wechseln. Wir sind davon überzeugt, dass alle ausgezeichneten Spielerinnen das Potenzial haben, auch in Zukunft Erfolgsgeschichten zu schreiben."

Silbermedaillen-Gewinnerin Diehm war die einzige deutsche Akteurin, die bei der U 19-EM über die volle Distanz bei allen fünf Spielen zum Einsatz kam. Die 19-Jährige wurde später ebenfalls in das Team des Turniers gewählt. Viermal lief die defensive Mittelfeldspielerin in der vergangenen Saison in der Frauen-Bundesliga für die TSG Hoffenheim auf. Auch Acikgöz, die im EM-Auftaktspiel gegen Österreich gleich doppelt trag, war Stammspielerin bei der U 19-Europameisterschaft in Belgien. Bei Eintracht Frankfurt feierte sie in der Saison 2022/2023 ihr Bundesligadebüt.

Die U 17-Juniorinnen Wallrabenstein und Krüger waren wichtige Stützen der Auswahl von DFB-Trainerin Sabine Loderer, die bei der UEFA EURO in Estland nach der Gruppenphase ausschied. Die 16-jährige Wallrabenstein von Eintracht Frankfurt verpasste bei der Europameisterschaft keine Minute. Die 17-jährige Krüger, die zur neuen Saison vom Magdeburger FFC zum Hamburger SV und somit in die 2. Frauen-Bundesliga gewechselt ist, kam ebenfalls bei allen EM-Spielen zum Einsatz.

Die Gewinnerinnen der Fritz-Walter-Medaille

U 19, JAHRGANG 2004:

GOLD: Franziska Kett (FC Bayern München)

SILBER: Vanessa Diehm (TSG 1899 Hoffenheim)

BRONZE: Dilara Acikgöz (Eintracht Frankfurt)

U 17, JAHRGANG 2006:

GOLD: Alara Şehitler (FC Bayern München, ehemals FV Ravensburg)

SILBER: Emily Wallrabenstein (Eintracht Frankfurt)

BRONZE: Melina Krüger (Hamburger SV, ehemals Magdeburger FFC)