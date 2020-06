Seit 2016 in Diensten des DFB: Markus Hirte, Sportlicher Leiter Talentförderung

DFB verlängert Vertrag mit Markus Hirte

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den Vertrag mit Markus Hirte verlängert. Der Sportliche Leiter Talentförderung kam 2016 zum Verband und trat damals die Nachfolge von Frank Engel an. Der 57-Jährige verantwortet damit für den DFB weiterhin die deutschlandweite Talentförderung in den Leistungszentren sowie in den Eliteschulen des Fußballs. Weiterhin unterstützt er mit seiner Expertise den Themenkomplex Förderstrukturen im "Projekt Zukunft" und begleitet konzeptionelle Themen im Kinderfußball aus sportlicher Sicht. Hirte arbeitet unter anderem eng mit Damir Dugandzic zusammen, der das DFB-Talentförderprogramm mit den 366 Stützpunkten leitet.

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, sagt: "Markus Hirte hat einen enormen Erfahrungsschatz und ist eine Bereicherung für unser Team. Unter anderem durch seine Tätigkeiten sowohl als Verbandssportlehrer in Berlin als auch als Leiter der Leistungszentren in Hamburg und Düsseldorf kennt er alle Facetten der Talentförderung. Der Austausch mit den Landesverbänden, den DFB-Stützpunkten, den Eliteschulen des Fußballs sowie den Leistungszentren der Vereine ist von großer Bedeutung, um auch zukünftig 'Spitzentalente made in Germany' gemeinsam auszubilden."

