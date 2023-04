DFB verlängert Verträge mit Voss-Tecklenburg und Carlson

Vor der Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland vom 20. Juli bis 20. August 2023 hat der Deutsche Fußball Bund (DFB) die Verträge mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und Assistenztrainerin Britta Carlson verlängert. Im DFB-Campus in Frankfurt am Main haben Voss-Tecklenburg und Carlson heute einen Vertrag bis 2025 unterschrieben, der neben der diesjährigen WM auch die Dauer des Olympischen Fußballturniers der Frauen 2024 sowie der Europameisterschaft 2025 umfasst.

Die gebürtige Duisburgerin und 125-malige Nationalspielerin ist seit November 2018 Cheftrainerin der Frauen-Nationalmannschaft. Britta Carlson, ebenfalls ehemalige Nationalspielerin, zählt seit Juni 2018 zum Trainer*innenteam der DFB-Frauen. Im vergangenen Jahr erreichten sie mit ihrem Team das EM-Finale im Wembley und wurden Vizeeuropameisterinnen. Zuletzt hatte sich die deutsche Frauen-Nationalmannschaft für die WM in Australien und Neuseeland qualifiziert.

"Großartige Botschafterin des Frauenfußballs"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt: "Martina Voss-Tecklenburg ist eins der prägenden Gesichter und eine großartige Botschafterin des Frauenfußballs, auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Gemeinsam mit Britta Carlson und ihrem Team hat Martina Voss-Tecklenburg in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Der großartige Erfolg als Vizeeuropameisterinnen im vergangenen Jahr war ein Katalysator für eine tolle Entwicklung für Frauen im Fußball, die wir mit unseren Projekten wie der Strategie 'FF 27' auch weiter vorantreiben und stärken möchten."

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, sagt: "Wir freuen uns sehr, den erfolgreich eingeschlagenen Weg mit Martina Voss-Tecklenburg und Britta Carlson weiter zu beschreiten. Sowohl menschlich als auch fachlich schätze ich Martina und Britta sehr und bin daher stolz, die Zusammenarbeit mit den beiden sowie dem gesamten Trainer*innenteam fortzusetzen. Die Vorfreude auf die diesjährige Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland ist bei uns allen riesengroß. Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft dort unter der Anleitung von Martina Voss-Tecklenburg und Britta Carlson den nächsten Entwicklungsschritt gehen wird."

"Wir haben dieses Jahr viel vor"

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sagt: "Ich bin glücklich, meine Arbeit mit einem tollen Trainer*innenteam, der Mannschaft und dem Team hinter dem Team fortzusetzen und bedanke mich für das Vertrauen des DFB. Wir haben dieses Jahr mit der Weltmeisterschaft am anderen Ende der Welt viel vor. Nach der EM im vergangenen Jahr bin ich davon überzeugt, dass unsere Mission noch nicht beendet ist. Wir werden weiter intensiv daran arbeiten, die Fähigkeiten jeder einzelnen Spielerin individuell sowie der gesamten Mannschaft weiter zu stärken, um den größtmöglichen Erfolg bei den bevorstehenden Turnieren zu erreichen."

Assistenztrainerin Britta Carlson sagt: "Ich freue mich sehr darüber, den Weg mit der Frauen-Nationalmannschaft weitergehen, die Spielerinnen in ihrer Nationalmannschaftslaufbahn weiterhin begleiten und das Team weiterentwickeln zu dürfen. Den kommenden Turnieren, allen voran der WM in Australien und Neuseeland, blicke ich mit großer Vorfreude und Euphorie entgegen."

Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2023 trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Rahmen der aktuellen Länderspielphase am Karfreitag, 7. April (ab 20 Uhr, live auf sportstudio.de), in Sittard auf die Niederlande und am Dienstag, 11. April (ab 18 Uhr, live in der ARD), im Nürnberger Max-Morlock-Stadion auf Brasilien.

