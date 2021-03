DFB verlängert Verträge mit Ballweg, Wiegmann und Di Salvo

Auf seiner heutigen Sitzung hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) über wichtige Personalien im sportlichen Bereich entschieden und die Verträge von Ulrike Ballweg, Bettina Wiegmann und Antonio Di Salvo verlängert. Das Präsidium folgte damit den Vorschlägen der Direktion Nationalmannschaften und Akademie sowie der Sportlichen Leitung Nationalmannschaften. Ulrike Ballweg bleibt damit "Sportliche Leiterin Talentförderung weiblich", Bettina Wiegmann DFB-Trainerin im Bereich der weiblichen U-Nationalmannschaften und Antonio Di Salvo Assistenztrainer der U 21-Nationalmannschaft.

Ulrike Ballweg ist seit dem 1. Januar 2020 als Sportliche Leiterin für die weibliche Talentförderung verantwortlich. Sie ist damit wichtiger Bestandteil der Weiterentwicklung der DFB-Ausbildungsvision und -philosophie in den Bereichen der Talentförderung weiblich. Dabei wirkt sie in der Erarbeitung des Projekts Frauen im Fußball sowie in der Gesamtkoordination mit und ist zuständig für die Integration des Frauenfußballs in das Fördersystem des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Zuvor war sie als Assistenztrainerin der Frauen-Nationalmannschaft und Trainerin bei den weiblichen U-Nationalmannschaften tätig. In ihrer Zeit als U 16- und U 17-Trainerin begleitete und entwickelte sie eine Vielzahl an Spielerinnen. Im Jahr 2019 führte sie die U 17-Juniorinnen zum Europameistertitel.

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, sagt: "Wir sind glücklich, dass uns Ulrike Ballweg mit ihrer Expertise und Erfahrung erhalten bleibt. Sie steht für Kontinuität und enge Verbundenheit mit dem Frauen- und Mädchenfußball. Durch ihr Wirken als Verbandssportlehrerin und ihre Tätigkeit als U-Nationaltrainerin für den DFB kennt sie alle Facetten der Talentförderung. Dieser Erfahrungsschatz und der stetige Wille, sich Neuem zu öffnen, sind Garanten für die Weiterentwicklung in der Talentförderung für Frauen- und Mädchen im DFB."

"Bettina Wiegmann genießt in der Fußballwelt höchste Anerkennung"

Bettina Wiegmann ist Trainerin der U 15 und damit an der Schnittstelle zur Talent- und Eliteförderung tätig. Zudem hat sie in diesem Rahmen Projekte der DFB-Akademie begleitet und am Projekt Frauen im Fußball mitgearbeitet. Als Spielerin wurde sie 2003 Weltmeisterin und in den Jahren 1991, 1995, 1997 und 2001 Europameisterin. Seit 2007 ist sie als Trainerin für den DFB im Einsatz.

Joti Chatzialexiou erklärt: "Bettina Wiegmann hat sich zu einer ausgewiesenen Altersexpertin entwickelt, die in der Fußballwelt höchste Anerkennung genießt. Ihr Erfahrungsschatz im Umgang mit jungen Spielerinnen sucht seinesgleichen. Mit ihrer positiven Art ermöglicht sie jungen Spielerinnen einen leichten Einstieg in die Welt der Nationalmannschaften. Sie hat ein feines Gespür für die Bedürfnisse und die Lebenssituation der Nachwuchsspielerinnen und begegnet ihnen mit großer Empathie und Authentizität. Beim Umgang mit jungen Spielerinnen sind ihre Erfahrungen und ihre Erfolge ein großer Mehrwert. Sie hat ein gutes Auge für vielversprechende Talente und ein gutes Händchen bei deren Weiterentwicklung."

"Di Salvo leistet hervorragende Arbeit"

Antonio Di Salvo ist seit Juli 2016 Assistenztrainer der U 21-Nationalmannschaft, mit der er 2017 Europameister wurde und bei der EM 2019 den zweiten Platz belegte. Seit Juli 2013 arbeitet er für den DFB, zunächst als hauptamtlicher Stützpunktkoordinator (Bayern) im Talentförderprogramm und Assistent von Marcus Sorg bei der U 19-Nationalmannschaft, die 2014 Europameister wurde. Bis zur EM 2016 assistierte Di Salvo dann Guido Streichsbier im Trainerteam der U 19. Seit 2018 ist er im Besitz der Fußball-Lehrer-Lizenz.

Joti Chatzialexiou sagt: "Toni Di Salvo leistet hervorragende Arbeit, sowohl mit dem Team und den einzelnen Spielern als auch in der Kommunikation zu den Vereinen und in der Sichtung und Begleitung der Spieler. Für Trainer Stefan Kuntz ist er ein wichtiger Ansprechpartner, auf dessen Loyalität, Arbeitsmoral und Expertise er sich verlassen kann. Wir schätzen Tonis fachliche und menschliche Fähigkeiten und freuen uns, dass er seine analytische Herangehensweise und seine Akribie auch künftig über seine Tätigkeit als Assistenztrainer hinaus im Rahmen von Projekten zur Fußballentwicklung und in Projekten der DFB-Akademie einbringen wird."

