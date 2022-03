DFB verlängert mit Engelbert Strauss als offiziellem Workwear-Partner

Der Deutsche Fußball-Bund und Engelbert Strauss, Europas führender Hersteller von Berufskleidung, bauen ihre bestehende Partnerschaft aus. Im Zuge der Vertragsverlängerung bis 2026 wird Engelbert Strauss ab Juli 2022 offizieller Workwear-Partner des DFB und des DFB-Pokals. Die Verlängerung basiert auf einer langjährigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit, welche bereits seit 2010 existiert.

Die Kooperation zwischen Engelbert Strauss und dem DFB erstreckt sich über den Gesamt-Verband des DFB, die Nationalmannschaften der Frauen, Männer und U 21, sowie über das DFB-Pokalfinale der Frauen und den DFB-Pokal der Männer, bei dem Strauss als einer von sechs exklusiven Partnern auftritt. Zudem erweitert Engelbert Strauss sein Engagement und nimmt den DFB-ePokal in sein vorhandenes Premium-Portfolio auf und unterstützt somit die Weiterentwicklung des weltweit einzigartigen eFootball-Pokalwettbewerbs für Amateur- und Profigamer.

Als offizieller Workwear-Partner ist Strauss auf zahlreichen TV-relevanten Werbeflächen präsent, erhält prominente Sichtbarkeit in den Stadien und setzt auf gemeinsam mit dem DFB kreierte Social-Media-Formate.

"Wir freuen uns auf weitere erfolgreiche Jahre"

"Wir freuen uns auf weitere erfolgreiche Jahre in der Zusammenarbeit mit einem starken Partner" sagt Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der DFB GmbH & Co. KG. "Das Familienunternehmen Engelbert Strauss entwickelt sich dynamisch weiter und ihr sportliches Engagement, das sie seit nunmehr mehr als einem Jahrzehnt mit dem DFB pflegen, spiegelt sich in dem breitgefächerten Portfolio bestehend unter anderem aus den Nationalmannschaften, den DFB-Pokals und zusätzlich dem eDFB-Pokal wider."

Antonio Dominguez, Head of Brand Partnership bei Engelbert Strauss, fügt hinzu: "Wir freuen uns, die erfolgreiche Partnerschaft mit dem DFB fortzuführen und die Präsenz von Strauss im deutschen Fußball weiter zu stärken. Die Nationalmannschaften und der DFB-Pokal sind absolute Zuschauermagnete und bieten uns mit ihrer Strahlkraft die Möglichkeit, die Marke sowohl national als auch international in einem exklusiven Premium-Umfeld zu präsentieren."

Über Engelbert Strauss

Engelbert Strauss ist Europas führende Work und Utility Brand. Das Unternehmen mit Sitz im hessischen Main-Kinzig-Kreis beschäftigt rund 1500 Mitarbeiter und fertigt in 26 Ländern weltweit. Strauss ist seit Jahrzehnten führend im Bereich Customizing und Branding und zählt zu den Top 5 Onlinehändlern in Deutschland. Bereits in den vergangenen Jahren hat Strauss mit außergewöhnlichen Partnerschaften in Sport und Entertainment für Aufsehen gesorgt - darunter Kollaborationen mit den Weltstars von Metallica oder der Stuntmen's Association in Hollywood. Die strategische Ausrichtung im Sportsponsoring konzentriert sich auf den Premiumbereich.

[dfb]