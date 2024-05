DFB veranstaltet vier Camps in den USA

DFB goes America: Zwei Jahre vor Beginn der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko organisiert der Verband gemeinsam mit Global Soccer Development (GSD) vier Camps für Kinder und Jugendliche. Bei den Veranstaltungen in Los Angeles (24. bis 28. Juni), Philadelphia (8. bis 12. Juli), Austin (15. bis 19. Juli) und Atlanta (22. bis 26. Juli) werden insgesamt 16 Trainer*innen des DFB ihr Wissen an den Nachwuchs weitergeben, unter ihnen U-Trainer*innen wie Jens Nowotny und Rainer Zietsch, Stützpunktkoordinator*innen und Trainerausbilder*innen. In den USA läuft gerade die Bewerbungsphase der jungen Fußballer*innen aus den Jahrgängen 2008 bis 2015.

Die Zusammenarbeit mit GSD ist auf drei Jahre angelegt. Die besten Talente haben die Chance, in ein "DFB Dream Team" gewählt zu werden, das den DFB-Campus besuchen und sich in Spielen mit deutschen Nachwuchsakademien messen wird. GSD wurde vom ehemaligen deutschen Profi Eddie Loewen gegründet und hat es sich zum Ziel gesetzt, den Fußballnachwuchs so ganzheitlich wie möglich zu unterstützen, zu begleiten und zu fördern. "Die DFB-Fußballcamps bieten eine hervorragende Möglichkeit, uns im Vorfeld der bevorstehenden Weltmeisterschaft in den USA nachhaltig zu positionieren und das wachsende Interesse am Fußball in den USA aktiv zu gestalten. Unser Ziel ist es außerdem, neue, innovative Kooperationen aufzubauen", sagt Henning Wegter, DFB-Abteilungsleiter Partner und Vertrieb.

Die Organisation der Camps fügt sich ein in das Engagement des DFB in den Vereinigten Staaten. Vor einem Jahr schloss der DFB eine Kooperation mit dem sechsmaligen Super-Bowl-Champion New England Patriots aus der National Football League (NFL). Im Oktober 2023 bestritt die Männer-Nationalmannschaft zwei Spiele in den USA und trainierte dafür auf dem Trainingsgelände der Patriots in Foxborough, darüber hinaus war diese Reise enorm wertvoll, um Beziehungen aufzubauen und zu pflegen sowie voneinander zu lernen. Gemeinsam engagieren sich die Nationalmannschaft und das Football-Team auch in der Unterstützung wohnungsloser Menschen. Im November dann nutzten die Patriots wie die Kansas City Chiefs im Rahmen ihrer Deutschland-Gastspiele den DFB-Campus in Frankfurt am Main.

