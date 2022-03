DFB verabschiedet Rahmenterminkalender der Juniorinnen

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat auf seiner Sitzung am heutigen Donnerstag den Rahmenterminkalender der Juniorinnen für die Saison 2022/2023 verabschiedet, der unter anderem den Rahmenspielplan der kommenden Saison in der B-Juniorinnen-Bundesliga beinhaltet. Demnach startet die Staffel Nord/Nordost am 3. September 2022, die Staffeln Süd und West/Südwest eine Woche später, nämlich am 10. September 2022.

Am 3. Dezember 2022 (Staffel Süd) und am 10. Dezember 2022 (Staffeln West/Südwest und Nord/Nordost) steht für die Mannschaften der letzte Bundesligaspieltag vor der Winterpause an, ehe die Spielzeit am 4. März 2023 fortgesetzt wird. Wann die Saison beendet wird, hängt in dieser Altersklasse von der Teilnahme an der U 17-Europameisterschaft ab: Sollte sich die DFB-Auswahl nicht für das Turnier qualifizieren, findet der letzte Spieltag am 6. Mai 2023 statt, das Finale um die Deutsche Meisterschaft würde dann am 3. Juni 2023 ausgetragen. Ist die Nationalmannschaft bei der europäischen Endrunde dabei, finden der letzte Spieltag der B-Juniorinnen-Bundesliga dagegen am 21. Mai 2023 und das Finale um den nationalen Ligatitel am 17. Juni 2023 statt.

Der Rahmenterminkalender der Frauen wurde schon am 9. Dezember 2021 vom DFB-Präsidium verabschiedet. Da die Termine der Juniorinnen-Auswahlmannschaften erst Anfang Februar 2022 feststanden, konnte der Rahmenspielplan für die B-Juniorinnen-Bundesliga erst im Nachgang finalisiert werden.