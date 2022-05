DFB unterstützt Fan-Finale der Fanprojekte

Pokal total! Das vergangene Wochenende stand ganz im Zeichen der nationalen Cup-Wettbewerbe. Natürlich vornehmlich aufgrund des 79. Endspiels um den DFB-Pokal zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig. Aber auch das Finale um den DFB-Pokal der Junioren zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund fand statt. Weniger bekannt ist dagegen das Fan-Finale der Fanprojekte.

Zum 29. Mal wurde es ausgetragen. Das von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte und vom Fanprojekt der Sportjugend Berlin organisierte Event, wird vom DFB finanziell im Rahmen der Fanförderung unterstützt. An dem Turnier können Teams aus Standorten teilnehmen, an denen es Fanprojekte gibt. Die Teilnehmenden übernachten in einem großen Zeltlager. Krönender Abschluss ist der Besuch des DFB-Pokalfinals, für das der DFB die Tickets stellt.

Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte das Fan-Finale erstmals wieder ausgetragen werden. Es nahmen 15 Jungen- und zwei Mädchenteams teil, darunter ein Team mit geflüchteten Jugendlichen aus der Ukraine. Rund 200 Jugendliche hatten somit die Gelegenheit sich sportlich zu messen, aber auch viel Zeit für Begegnung und Austausch.

Nach einem äußerst fairen Turnierverlauf holte das Team aus Rostock den Pokal. Bei den Mädchen hatte das Team aus Mannheim die Nase vorne.