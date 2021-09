DFB und Warner Bros. planen mehrteilige Doku über Frauen-Nationalmannschaft

Im Kampf um mehr Sichtbarkeit für den Frauenfußball geht der Deutsche Fußball-Bund (DFB) neue Wege und produziert in Zusammenarbeit mit der Film- und Fernsehgesellschaft Warner Bros. eine Dokuserie über die Frauen-Nationalmannschaft. Das gab Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Donnerstag auf dem Branchenkongress SPOBIS 2021 in Düsseldorf bekannt.

Laut Martina Hänsel von Warner Bros. wird es weltweit die erste Dokuserie über ein Frauenfußballnationalteam. Geplant seien sechs Folgen. Martina Hänsel sagt: "Wir wollen das Licht anmachen und eine neue Sichtbarkeit erreichen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir das mit der Doku schaffen. Schon die ersten Monate in der Pilotphase mit dem Team und dem Team hinter dem Team, haben uns begeistert: Wir haben tolle Persönlichkeiten und starke Charaktere kennengelernt - deren Geschichten wollen wir erzählen."

"Wir haben den Trailer gesehen und hatten Tränen in den Augen"

Ein Produktionsteam von Warner hatte die DFB-Auswahl schon während der vergangenen Länderspielmaßnahmen begleitet, um erste Aufnahmen zu generieren und sich aneinander anzunähern. Diese Pilotphase sei nun vorüber, die Zusammenarbeit habe sich eingespielt und beide Seiten hätten große Lust auf das Projekt, so Hänsel und Voss-Tecklenburg.

Aus der ersten Phase der Zusammenarbeit ist ein Trailer entstanden, der Mannschaft und Trainerteam ein Gefühl für Tonalität und Bildsprache geben sollte. Martina Voss-Tecklenburg erläutert: "Wir haben den Trailer gesehen und hatten Tränen in den Augen. Wir freuen uns über das tolle Projekt und können damit zeigen, wer wir sind. Denn wir haben so viele tolle Persönlichkeiten."

Die DFB-Auswahl kommt am Montag zur Vorbereitung auf den Auftakt der WM-Qualifikation in Dresden zusammen. Das Team trifft am Samstag, 18. September (ab 16.05 Uhr, live in der ARD) in Cottbus auf Bulgarien und am Dienstag, 21. September (ab 16 Uhr, live im ZDF), auf Serbien. Der Ticketvorverkauf für die beiden Spiele läuft.

[as]