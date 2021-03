DFB und "Unsere Kurve" kooperieren im "Kick-Off!"-Projekt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Fan-Organisation "Unsere Kurve" nehmen zusammen am von Supporters Direct Europe (SDE) initiierten Projekt "Kick-Off!" teil. Ziel des Programms ist, das Verständnis und das Verhältnis zwischen Verbänden und Fans zu verbessern. Mit einem virtuellen Workshop für alle Beteiligten wurde der Start offiziell eingeläutet.

Das Projekt wird über die kommenden zweieinhalb Jahre in den Niederlanden, Norwegen, Spanien und Deutschland sowie in Afrika mit dem Kontinentalverband CAF umgesetzt. Dabei kooperieren jeweils eine Fan-Organisation und der nationale Fußball-Verband und/oder die nationale Profiliga. SDE ist ein kontinentaler Zusammenschluss von internationalen Fan-Organisationen, der durch die EU über das ERASMUS+-Programm gefördert und von der UEFA über deren Respect-Programm unterstützt wird.

In drei Phasen zum Ziel

Die Partner wollen sich in drei Phasen dem Projektziel nähern. In Deutschland haben sich "Unsere Kurve" und DFB darauf verständigt, die historisch gewachsenen Konfliktlinien zwischen Fans und Verbänden zunächst wissenschaftlich analysieren zu lassen (Phase 1). Dies soll als Grundlage dafür dienen, Pläne zu entwickeln, wie künftig Konflikte vermieden werden können (Phase 2). Schließlich sollen die Erkenntnisse umgesetzt und in einer einjährigen Phase erprobt und evaluiert werden (Phase 3).

Die unabhängige wissenschaftliche Leitung wird von Stephanie Moldenhauer übernommen. Die Diplom-Soziologin arbeitet an der Bergischen Universität in Wuppertal. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten zählen die Fan-Forschung sowie die Gewalt- und Konfliktforschung.

[nb]