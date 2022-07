DFB und SPM Sportplatz Media verlängern Vermarktungskooperation für FUSSBALL.DE

Die SPM Sportplatz Media GmbH unterstützt seit Juni 2020 den Deutschen Fußball-Bund (DFB) bei der Vermarktung seiner Amateurfußball-Reichweiten. Dazu gehören reichweitenstarke Angebote wie das Onlineportal FUSSBALL.DE und die FUSSBALL.DE-App. Der Fokus der Zusammenarbeit liegt dabei in der Reichweiten- und Premium-Vermarktung von Werbeflächen auf der FUSSBALL.DE-Website und den dazugehörigen mobilen Applikationen.

Nun verlängern SPM und der DFB die Zusammenarbeit um zunächst zwei weitere Jahre. Durch die Fortführung der Kooperation mit dem größten Fußballverband der Welt und weiteren reichweitenstarken Angeboten aus dem Sportumfeld bietet SPM Sportplatz Media mit seinem SPM Sports Media Network Werbetreibenden weiterhin den flächendeckenden Zugang zu "Fußball-Deutschland". Der DFB bietet mit dieser Kooperation weiterhin einem breiten Kreis von Werbetreibenden den Zugang zu seiner attraktiven Zielgruppe auf Deutschlands größtem Amateurfußballportal, FUSSBALL.DE, an.

FUSSBALL.DE ist die Heimat des Amateurfußballs in Deutschland. Ergebnisse, Tabellen, Statistiken und Schiedsrichteransetzungen– die Plattform bietet den mehr als 7 Millionen DFB-Mitgliedern und rund 25.000 Vereinen umfangreiche Daten aus allen nationalen Fußball-Wettbewerben – von der Bundesliga bis zur Kreisklasse. Interessante und kuriose Geschichten aus dem Amateurfußball sowie hochwertige Servicebeiträge (z.B. Trainingstipps) runden das digitale Angebot ab, das im vergangenen Jahr mehr als 20 Millionen User erreichte und dabei rund 3,5 Milliarden Page Views generierte.

"Die letzten beiden Jahre waren aufgrund der Corona-Pandemie herausfordernd, konnten jedoch gemeinsam mit SPM Sportplatz Media gemeistert werden. Wir freuen uns deshalb sehr, für zwei weitere Jahre mit SPM einen kompetenten, auf die Sportmedienvermarktung fokussierten Digitalvermarkter an unserer Seite zu haben. Mit dem jetzt wieder laufenden Spielbetrieb wollen wir die digitalen Reichweiten von FUSSBALL.DE gemeinsam mit SPM optimieren und die zahlreichen, innovativen Formatflächen professionell vermarkten", kommentiert Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb der DFB GmbH und Co.KG.

"Wir freuen uns sehr, dass uns das FUSSBALL.DE-Vermarktungsteam weiterhin das Vertrauen schenkt als Partner die stetig wachsenden Herausforderungen in der Digitalvermarktung angehen zu können! Der DFB nimmt mit seinen digitalen Angeboten rund um FUSSBALL.DE eine Ausnahmestellung in der Deutschen Fußballmedien-Landschaft ein und passt perfekt zu unserem Anspruch "näher dran" zu sein und damit die aktiven Fußballer und Fans in Deutschland zu erreichen", so Marcel Hager, Geschäftsführer von SPM Sportplatz Media.