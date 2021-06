DFB und Sorare sind neue Lizenzpartner

Das französische Startup Sorare ist neuer Lizenzpartner des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und wird noch während der laufenden Europameisterschaft digitale Sammelkarten der Nationalmannschaft auf seiner Fantasy-Football-Plattform veröffentlichen.

Auf der Sorare-Plattform können Nutzer*innen die deutschen Nationalspieler selbst "managen", das heißt digitale Spielkarten kaufen und wieder verkaufen - und somit von möglichen Wertsteigerungen profitieren. Zunächst werden Karten von und mit 18 Nationalspielern veröffentlicht. Weitere Sammelkarten werden im Laufe der Partnerschaft folgen.

"Spiel-im-Spiel"-Erlebnis

Sorare bietet seinen Mitspieler*innen ein "Spiel-im-Spiel"-Erlebnis. Denn die digitalen Trading Cards der Nationalspieler werden anhand ihrer tatsächlichen Leistung auf dem realen Fußballplatz bewertet und mit entsprechenden Punkten versehen. So spiegelt sich die Leistung eines Spielers auf dem Platz im realen Wert der virtuellen Sammelkarte wider. Und natürlich gilt: Je erfolgreicher die Mannschaft bei der Europameisterschaft abschneidet, desto wertvoller werden die Trading Cards der eingesetzten Spieler.

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Sorare", sagt Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb der DFB GmbH. "Diese Partnerschaft ist im Hinblick auf innovative und digitale Spielerlebnisse ein weiterer Volltreffer. Gerade in der Corona-Pandemie waren und sind digitale Angebote die einzige Möglichkeit in direkten Austausch mit unseren Fans zu treten. Aber auch wenn die Krise hoffentlich bald ausgestanden ist, wollen wir die Möglichkeiten der Digitalisierung weiter und noch viel intensiver auch mit unseren Partnern gemeinsam nutzen und unseren Fans neue interaktive Möglichkeiten bieten."

Transparenz dank Blockchain-Technologie

Sorare bringt in Zusammenarbeit mit dem DFB sogenannte „Non-Fungible Token“ (NFT)-Sammelkarten der Nationalspieler auf den Markt. Die Sorare-NFTs basieren auf der Ethereum-Blockchain und sind nicht austauschbar. Somit können alle digitalen Sammelkarten zweifelsfrei zugeordnet werden – das macht sie nicht nur einzigartig, sondern auch fälschungssicher. Sorare kombiniert auf seiner Plattform somit Blockchain-basiertes Gaming mit digitalen Sammelkarten. Die Blockchain-Technologie garantiert den Spieler*innen die Echtheit der Krypto-Sammelobjekte und gewährleistet damit ein Höchstmaß an Transparenz. Sorare ist nach der FANZONE Media GmbH bereits der zweite DFB-Lizenzpartner im Bereich der Blockchain-basierten digitalen Sammelkarten.

Nicolas Julia, CEO bei Sorare, erklärt: "Die DFB-Auswahl zählt mit ihren drei EM- und vier WM-Titeln zu den erfolgreichsten Nationalmannschaften weltweit. Darüber hinaus ist Deutschland der Markt, in dem wir in den letzten drei Monaten am schnellsten gewachsen sind. Für Sorare und das gesamte NFT-Ökosystem ist es daher ein echter Meilenstein, gemeinsam mit dem DFB digitale Sammlerstücke auf den Markt zu bringen. Und das ist erst der Anfang: Wir gehen fest davon aus, dass es in den kommenden Wochen und Monaten noch viele weitere nationale Fußballverbände dem DFB gleichtun werden."

Über Sorare: Sorare hat seinen Sitz in Paris und wurde 2018 gegründet – von Fußballfans für Fußballfans. Das Unternehmen ist auf der Mission, durch die Kombination von digitalen Blockchain-Sammlerstücken und Fantasy-Fußball zum "Spiel im Spiel" zu werden. Sorare gibt seiner Community eine neue Möglichkeit, sich mit ihren favorisierten Vereinen und Spielern zu verbinden. Die Plattform hatte im Januar 2021 ein monatliches Kartenverkaufsvolumen von über 3,5 Millionen Euro in 120 Ländern. Zu Beginn der EM gab Sorare bereits seine Lizenzpartnerschaft mit dem französischen Fußballverband bekannt.

[dg]