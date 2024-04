DFB und Sanetta stellen offizielle Kinderkollektion zur EURO 2024 vor

Die Europameisterschaft im eigenen Land steht bevor. Damit auch alle ordentlich mitfeiern können, ist nun die offizielle DFB-Kinderkollektion von Sanetta zur EURO 2024 erhältlich. Die Kollektion des nachhaltig ausgerichteten Familienunternehmens aus Meßstetten auf der Schwäbischen Alb umfasst Shirts, Shorts, Sweat-Jacken, Sweat-Hosen sowie Tag- und Nachtwäsche in verschiedenen Designs rund um die Männer-Nationalmannschaft und DFB-Maskottchen Paule. Angeboten werden die Artikel für Jungen und Mädchen, für Babys, Kids und Teens in Größen von 56 bis 176.

"Wir freuen uns, dass wir ihnen zum sportlichen Highlightevent 2024, der UEFA EURO in Deutschland, eine offizielle DFB-Lizenzkollektion anbieten können", sagt Sanetta-Geschäftsführer Dr. Steffen Ammann. Hergestellt in Europa, steht die gemeinsame Kollektion von Sanetta und DFB neben Leidenschaft für den Fußball auch für höchste Qualität und Nachhaltigkeit. Und Annette Friess, Licensing Managerin DFB GmbH & Co. KG, ergänzt: "Die Freizeitkollektion von Sanetta richtet sich insbesondere an jüngere Fußballfans und ist eine hervorragende Ergänzung zum bestehenden Produktsortiment."

[al]