DFB und RIMOWA setzen langjährige Partnerschaft fort

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) freut sich, eine mehrjährige Partnerschaft mit dem renommierten Gepäckhersteller RIMOWA bekanntzugeben. RIMOWA wird im Rahmen der Kooperation offizieller Reisegepäck-Partner der Frauen-Nationalmannschaft, Männer-Nationalmannschaft und U 21-Nationalmannschaft und sie bei den kommenden Spielen mit speziell angefertigten Koffern ausstatten.

Die Partnerschaft ist jedoch kein Neuland für RIMOWA und den DFB, denn beide verbindet bereits eine langjährige gemeinsame Geschichte. So stattete RIMOWA unter anderem bereits die Männer-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land und die U 21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im Jahr darauf in Schweden aus. Darüber hinaus entwarf das Unternehmen auch eine Kollektion für die deutsche Nationalmannschaft beim legendären WM-Sieg 2014 in Brasilien.

"Die Kooperation mit dem DFB macht uns sehr glücklich und stolz. Wir bei RIMOWA schätzen unsere deutschen Wurzeln sehr, umso bedeutsamer ist es für uns, die Nationalmannschaften nun wieder mit unseren Koffern zu sehen. Dies und unsere gemeinsame Geschichte machen diese Partnerschaft zu etwas ganz Besonderem", sagt Hugues Bonnet-Masimbert, Chief Executive Officer bei RIMOWA.

Blask: "RIMOWA steht für höchste deutsche Qualität"

"Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit RIMOWA, einer deutschen Tochtergesellschaft der LVMH-Gruppe mit starker globaler Präsenz. RIMOWA steht für höchste deutsche Qualität und passt daher perfekt zu unserer performance-orientierten Ausrichtung bei den Nationalmannschaften", sagt Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing, Vertrieb & Events der DFB G,bH & Co.KG. "Wir schätzen die Unterstützung von RIMOWA bei künftigen Reisen unserer Mannschaften, indem sie ihnen hochwertiges Reisegepäck zur Verfügung stellen."

Das Männer- und Frauenteam wird mit den RIMOWA Original Cabin und Check-In L Koffern in Silber ausgestattet sein, während die U 21 mit den RIMOWA Essential Cabin und Check-In L Koffern in glänzendem Schwarz reisen wird. Alle Koffer werden das offizielle DFB-Adler-Logo tragen, das für die enge Zusammenarbeit zwischen RIMOWA und dem DFB steht.

RIMOWA ist ein weltweit führender Hersteller von Premium-Reisegepäck. Seit 1898 rückt das Unternehmen Qualität und Innovation in den Fokus, um funktionale Objekte für ein bewegtes Leben zu schaffen. 1937 etablierte RIMOWA das von der Luftfahrt inspirierte Aluminium für die Herstellung von Koffern - eine Idee, die die ganze Branche revolutionierte und zu jenem ikonischen gerillten Aluminiumdesign geführt hat. 2000 leistete RIMOWA erneut Pionierarbeit mit der Einführung des ersten Koffers aus Polycarbonat. 2017 schloss sich RIMOWA LVMH an und brachte drei Jahre später Never Still auf den Markt, eine Taschenkollektion für jeden Tag, die die Entwicklung zur ikonischen Marke für Mobilität einläutete. Entworfen und entwickelt in Deutschland verbindet RIMOWA traditionelle Handwerkskunst mit der Präzision moderner Technologie.

