DFB und NFL-Team New England Patriots vereinbaren Kooperation

Die deutsche A-Nationalmannschaft der Männer und die New England Patriots aus der National Football League (NFL) werden sich vor ihren im Oktober in den USA und im November in Deutschland anstehenden Spielen im sportlichen Bereich unterstützen. Diese Zusammenarbeit sieht eine Absichtserklärung vor zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der Kraft Sports & Entertainment, einer Abteilung der amerikanischen Kraft Group, zu der die Patriots gehören.

Das DFB-Team wird demnach im Vorfeld des Länderspiels gegen die USA am 14. Oktober (ab 21 Uhr MEZ, live bei RTL) in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut den Trainingskomplex der New England Patriots und der New England Revolution aus der Major League Soccer in Foxborough im US-Bundesstadt Massachusetts nutzen. Die Patriots bereiten sich dann im November am DFB-Campus in Frankfurt auf das NFL-Ligaspiel gegen die Indianapolis Colts am 12. November in Frankfurt vor.

Josh Uche, Linebacker des sechsmaligen Super-Bowl-Champions New England Patriots, war Ende Juni bereits gemeinsam mit weiteren NFL-Profis am DFB-Campus, um sich von den optimalen Trainingsbedingungen zu überzeugen. Über die Absichtserklärung für die Partnerschaft verständigten sich am heutigen Mittwoch am DFB-Campus Dr. Holger Blask, Geschäftsführer der DFB GmbH & Co. KG, und Joe Dorant, Senior Director Sales Operations der Kraft Sports & Entertainment.

"Auch abseits des Sportlichen von einem Global Player profitieren"

Blask sagt: "Mit unseren Expert*innen der DFB-Akademie waren wir in den vergangenen Jahren bereits im Austausch mit Klubs aus der NFL, um voneinander zu lernen. Jetzt sind wir sehr stolz darauf, mit einem der erfolgreichsten NFL-Teams überhaupt zusammenzuarbeiten. Die New England Patriots haben den Sport in den vergangenen beiden Jahrzehnten mitgeprägt und entscheidend zur Popularität des American Football, auch über die USA hinaus, beigetragen. Sie sind eines von nur fünf Teams, das Marketingrechte in Deutschland hält."

Der Geschäftsführer der DFB GmbH & Co. KG weiter: "Der Zeitpunkt ist perfekt, die NFL trägt in diesem Jahr erstmals zwei reguläre Ligaspiele in Deutschland aus - in Frankfurt, der Heimat des DFB. 2026 sind dann elf NFL-Stadien Spielorte der Weltmeisterschaft, die die USA gemeinsam mit Kanada und Mexiko ausrichten. Mit der Nationalmannschaft werden wir im Oktober den Trainingskomplex in Foxborough nutzen und darüber hinaus im Rahmen der zehntägigen USA-Reise wichtige Gespräche führen und Beziehungen knüpfen - auch abseits des Sportlichen können wir dabei von einem Global Player wie der Kraft Sports & Entertainment sehr profitieren."

Joe Dorant sagt: "Wir wissen, wie beliebt die Patriots in Deutschland sind, und können es kaum erwarten, diesen Herbst nach Frankfurt zu reisen, um vor so vielen leidenschaftlichen Fans zu spielen. Während die Patriots im zweiten Jahr des NFL Global Markets Program ihre Reichweite in der DACH-Region ausweiten, suchen wir nach strategischen Partnern, um stärkere Geschäftsbeziehungen aufzubauen und neue Zielgruppen zu erreichen. Mit dem nachgewiesenen Erfolg des DFB sowohl im Inland als auch weltweit ist er der perfekte Partner dafür. Als Eigentümer der New England Patriots und der New England Revolution wird Kraft Sports & Entertainment von dieser Partnerschaft und der fortlaufenden Zusammenarbeit profitieren."

[al]