DFB und Japanischer Fußball-Verband vertiefen Kooperation

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Japan Football Association (JFA) vertiefen eine langjährige Kooperation. Am heutigen Donnerstag unterzeichneten DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich sowie JFA-Präsident Kohzo Tashima ein Memorandum of Understanding (MoU) auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main.

Die neue Vereinbarung hat eine Laufzeit von zwei Jahren. Sie wurde bereits 2020 ausgearbeitet, konnte aber aufgrund der Corona-Pandemie erst jetzt unterzeichnet werden. Die beiden Verbände kooperieren seit 2011 und verlängerten ihre Vereinbarung in den Jahren 2013, 2015 und 2018 jeweils um zwei Jahre.

Den Austausch intensivieren

Die formelle Partnerschaft zwischen DFB und JFA konnte jetzt verlängert werden, da sich derzeit eine japanische Delegation in Deutschland aufhält, um die japanische Nationalmannschaft bei zwei Länderspielen in Düsseldorf gegen die USA (23. September) und Ecuador (27. September) zu begleiten.

Mit dem MoU vereinbaren die Verbände, den Austausch in zahlreichen fußballrelevanten Bereichen weiter zu intensivieren. Zu den zentralen Inhalten gehören der Austausch in der Trainerausbildung und der Talentförderung. Der Transfer von praktischem Know-how auf administrativer Ebene soll ebenfalls verstärkt werden, zum Beispiel in den Bereichen Spielbetrieb, Marketing, IT und Digitalisierung. Geprüft wird die Möglichkeit, Länderspiele der verschiedenen Nationalmannschaften zu vereinbaren.

Der DFB unterhält aktuell sieben formelle bilaterale Verbandspartnerschaften, unter anderem mit den spanischen, dem niederländischen oder dem israelischen Fußball-Verband.

[nb]