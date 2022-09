DFB und Interwetten schließen umfassende Partnerschaft

Ab 1. Januar 2023 wird der Sportwettanbieter Interwetten neuer "Offizieller Anbieter von Sportwetten auf reale Sportereignisse des Deutschen Fußball-Bundes (DFB)". Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von vier Jahren und umfasst Werberechte für die Männer-Nationalmannschaft und die U 21 des DFB. Im Rahmen der Partnerschaft erwirbt Interwetten umfangreiche Assets, darunter Bandenwerbung, Hospitality sowie die Einbindung in die Internet-, Social Media- und Printkommunikation des DFB.

Ziel beider Partner ist es, in ihrer Zusammenarbeit einzigartige Momente durch Markenaktivierungen zu erzeugen und damit Unterhaltungsmehrwerte für interessierte Fans zu schaffen. Neben der Erhöhung der Markenbekanntheit für Interwetten, steht die Etablierung des individualisierten Entertainmentangebots in Verknüpfung mit fairen Wettprodukten im Fokus.

"Zukünftig zusammen Geschichten erzählen"

Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb der DFB GmbH und Co. KG, sagt: "Wir freuen uns, Interwetten als neuen Partner an unserer Seite zu haben und zukünftig zusammen Geschichten zu erzählen. Besonders wichtig ist es uns außerdem, dass wir partnerschaftlich mit Interwetten unsere umfangreichen Bemühungen zum verantwortungsbewussten Umgang mit Sportwetten fortführen und intensivieren können."

Stefan Sulzbacher, Vorstandssprecher bei Interwetten: "Tradition, Emotion und Leidenschaft, drei Kernwerte die unsere über 30-jährige Erfolgshistorie prägend begleitet haben und auch tief im DFB verankert sind. Mit unserem langfristig ausgelegten Engagement als Partner der deutschen Nationalmannschaft und U 21-Nationalmannschaft werden wir für Fans unvergessliche Erlebnisse schaffen und auf eine gemeinsame Reise der Fußballgeschichte mitnehmen. Dabei möchten wir auch besonders das einzigartige Spektakel mit der EM 2024 im eigenen Land feiern."

Über Interwetten

Interwetten bietet 13.5 Mio. Wetten auf 150.000 Liveevents an. Seit über 30 Jahren bietet Interwetten Online-Entertainment der Spitzenklasse. Neben den klassischen Sportwetten im Bereich Fußball, Tennis, Handball. Eishockey, Biathlon etc. wird das Portfolio von Interwetten durch ein umfangreiches Live-Wettangebot ergänzt.

Interwetten wurde 1990 in Wien gegründet und ist seit 2005 in Malta ansässig. Interwetten ist einer der führenden Sportwetten-Anbieter im deutschsprachigen Raum und bietet Fans spannende Unterhaltung und beste Online-Unterhaltung für über 70 Sportarten. Im Jahr 2021 können Wetten auf über 150.000 LIVE-Ereignisse platziert werden - rund 75 % der platzierten Wetten werden per Smartphone abgegeben. Interwetten bietet top-bewertete Apps für IOS, Android, Huawei und Amazon.

Interwetten ist seit 2005 von der Malta Gaming Authority (MGA) in Malta lizenziert und seit 2020 auch in Deutschland lizenziert. In Griechenland, Spanien, Irland und Schweden hat Interwetten ebenfalls Lizenzierungsverfahren erfolgreich durchlaufen.

Im Bereich des Spieler- und Konsumentenschutzes verpflichtet sich Interwetten seit jeher auf allen Domains den höchsten Standards.

