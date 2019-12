DFB und Indischer Fußball-Verband unterzeichnen MoU

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der Indische Fußball-Verband AIFF (All India Football Federation) haben ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet. Das Partnerschaftsabkommen wurde am heutigen Freitag in Neu-Dehli abgeschlossen. Die beiden Generalsekretäre, Dr. Friedrich Curtius für den DFB und Kushal Das für die AIFF, unterschrieben im indischen Sportministerium im Beisein zweier Staatssekretäre die Vereinbarung, die eine Laufzeit von fünf Jahren hat.

Das MoU wurde anlässlich der im Vier-Jahres-Rhythmus stattfindenden Regierungskonsultation zwischen Deutschland und Indien, an der eine hochkarätig besetzte Delegation um Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel teilnimmt, in Kraft gesetzt. Es umfasst Kooperationsmaßnahmen in den Bereichen Trainerausbildung, Talentsichtung und -förderung, Entwicklungs- und Innovationstechnologie im Fußball, Administration und Fußballkultur. Die beiden Verbände richten einen Steuerungsausschuss ein, der einen jährlichen Aktionsplan verabschiedet und die vereinbarten Projekte plant, umsetzt und bewertet. DFB und AIFF hatten bereits im April 2015 ein MoU unterzeichnet, damals mit einer Laufzeit von zwei Jahren.

Curtius: "Wir sehen der Partnerschaft mit großer Freude entgegen"

Friedrich Curtius sagt: "Wir sehen der Partnerschaft mit der AIFF in Indien mit großer Freude entgegen. Die Tatsache, dass wir die Kooperation im Zuge der Indisch-Deutschen Regierungskonsultationen besiegeln konnten, unterstreicht die Bedeutung, die die Partnerschaft in Indien und in Deutschland nicht nur im Fußball genießt."

Die Bundesregierung begrüßte das Engagement des DFB in Indien und das mit der AIFF abgeschlossene Partnerschaftsabkommen ausdrücklich. Sie sehe darin einen wichtigen Baustein für die Stärkung des sportlichen Austausches zwischen beiden Ländern. In Indien ist Fußball nach Cricket zweitbeliebteste Sportart und erfreut sich wachsender Begeisterung. Das große Interesse am Fußball zeigte sich zuletzt auch während der Weltmeisterschaft 2018 in Russland, als mehr als 107 Millionen Inder das Finale zwischen Frankreich und Kroatien im Fernsehen verfolgten.

[nb]