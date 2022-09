DFB und Hörmann verlängern Partnerschaft

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Hörmann, Europas führender Anbieter für Tore und Türen, verlängern ihre Partnerschaft bis Sommer 2026. Bereits seit 1995 ist das Familienunternehmen als Banden-Werbepartner bei den Länderspielen der Nationalmannschaften präsent, nun wird die Zusammenarbeit ausgebaut. Durch die Erweiterung der Partnerschaft wird Hörmann in der neuen Vertragsperiode offizieller Partner des DFB und der Nationalmannschaft für vier Jahre.

Mit der offiziellen Partnerschaft gehen weiterführende Logo- und Bildrechte einher, die künftig in der Kommunikation eingesetzt werden und damit über die Bandenwerbung hinausgehen. Zusätzlich ist das deutsche Familienunternehmen auch produktexklusiver Partner im Bereich Türen und Tore des DFB, was sich beispielsweise im Einsatz von Hörmann-Produkten in dem im Sommer 2022 eröffneten DFB-Campus und der DFB-Akademie wiederfindet.

Blask: "Starker und langjähriger Partner"

"Wir freuen uns über die Fortführung und sogar Erweiterung der Zusammenarbeit mit unserem starken und langjährigen Partner Hörmann" sagt Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb der DFB GmbH & Co. KG und Sprecher der Geschäftsführung. "Es bedeutet uns viel, dass Hörmann das Vertrauen in uns hat, die Emotionen des Fußballs mit ihrer eigenen wertigen Marke langfristig zu verbinden. Mit dem Ausbau der Partnerschaft wird Hörmann auch auf vielen weiteren Kontaktpunkten sichtbar."

"Nach über zwei Jahrzehnten Bandenwerbung können wir anhand von Marktforschungsergebnissen erkennen, dass die Bekanntheit und Sympathie der Marke Hörmann unter anderem auch durch unser Engagement im Sport-Sponsoring stark gestiegen ist", erklärt Stefan Gamm, Bereichsleiter der Hörmann Marketingkommunikation. Und Christoph Hörmann, persönlich haftender Gesellschafter der Hörmann Gruppe, sagt: "Werte wie Loyalität, Fairness und Teamgeist stehen nicht nur im Sport an erster Stelle, sondern auch für uns als Unternehmen. Wir freuen uns, dass wir unser Engagement im deutschen Fußball nun verlängern konnten."

Mehr Informationen über den DFB und seine Partner gibt es hier oder auf dem offiziellen DFB-LinkedIn-Kanal.

[ik]