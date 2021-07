DFB und Ghostthinker: Für kompetenzorientierte Bildung im Fußball

Seit Sommer 2019 arbeiten die DFB GmbH und die Ghostthinker GmbH gemeinsamen für ein Ziel: Bildung im Fußball für den DFB durch digitale und didaktische Lösungen auf ein neues Level heben.

Dafür werden dem DFB e.V und seinen 21 Landesverbänden eine moderne Lernplattform, der "DFB ONLINE CAMPUS" (edubreak®SPORTCAMPUS), bereitgestellt, die nach ihren Wünschen weiterentwickelt wird. Die verantwortlichen Bildungsmanager*innen profitieren von bedarfsbezogener didaktischer Beratung, die Referierenden von kompetenzorientiertem und begleitendem On-Boarding sowie die Nutzenden von durchgängigem Support.

Pilotlehrgänge: Wirksamkeit der neuen Lehre überzeugt

Bereits in den Jahren zuvor konnten sich Trainer*innen, Staffelleiter*innen, Schiedsrichter*innen und viele mehr in Pilotlehrgängen von der Wirksamkeit der neuen Lehre überzeugen. Die Jahre der intensiven Auseinandersetzung mit blended learning (Kombination aus Online- und Präsenz-Lernen) haben nicht nur kompetente Funktionsträger für den Fußball hervorgebracht, sondern vor allem in der Phase des Corona-Lockdowns einen erheblichen Beitrag zur Aufrechterhaltung des Ausbildungsbetriebs geleistet.

Weitere Fachabteilungen des DFB e.V. nutzen das Angebot: Service & Sicherheit schulen Spielerinnen zum Thema "Integrität" gegen Spielmanipulation, die Personalabteilung unterstützt Führungskräfte in ihrer Entwicklung. Erfahrungen und Expertise zwischen den Verantwortlichen aller Bereiche werden im regelmäßigen Austausch synergetisch geteilt. Ein Ziel und ein Vertrag, die noch bis mindestens Ende 2023 mit dieser Energie gelebt werden sollen.