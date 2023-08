DFB und DFL stellen Amateurvereinen Containerlösungen zur Verfügung

Nach der Hochwasser-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sowie andern Teilen Deutschlands im Sommer 2021 haben sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) dazu verpflichtet, den betroffenen Amateurvereinen zu helfen. Bereits über die letzten zwei Jahren hinweg haben der DFB und die DFL den Vereinen Unterstützung zukommen lassen. Diese Unterstützung begann mit verschiedenen Sofortmaßnahmen und wird nun mit der Bereitstellung von Containeranlagen abgeschlossen. Am Donnerstag wurden die ersten Container an die Vereine geliefert.

Insgesamt 88 Einzelcontainer werden in den nächsten Wochen an 13 Amateurvereine übergeben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf knapp 1,8 Millionen Euro. Die Auslieferung der Container startete am Donnerstag mit der Übergabe der ersten 7 Container an den Ahrweiler BC. "Die Container sind für uns sehr wichtig, weil wir momentan keine funktionsfähigen Kabinen haben", erklärt Gerd Treffer, Jugendleiter des ABC. "Die Kabinen sind komplett entkernt und bis auf weiteres nicht zugänglich. Deshalb sind wir mehr als nur auf die Container angewiesen. Da sind wir sehr froh darüber."

Bereits vor zwei Jahren entschied das DFB-Präsidium die besonders von der Flutkatastrophe geschädigten Vereine in den Fußballverbänden Rheinland, Mittelrhein, Niederrhein, Westfalen sowie Bayern und Sachsen finanziell zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit der DFL wurde ein Hilfsfonds in Höhe von 3,0 Millionen Euro eingerichtet, wobei der DFB und die DFL jeweils 1,5 Mio. Euro beisteuerten. Ziel des Fonds ist es, die Zahlungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand zu ergänzen und den Vereinen zu helfen. Eine Arbeitsgruppe hat in den letzten zwei Jahren intensiv an diesem Ziel gearbeitet und mit verschiedenen Maßnahmen – wie zum Beispiel der Bereitstellung von Trainingsmaterial, Minispielfeldern oder Minibussen – die betroffenen Vereine unterstützt.

Hink: "Fußballfamilie in schweren Zeiten unterstützen"

"Der DFB freut sich sehr, die Fußballfamilie in schweren Zeiten zu unterstützen. Ab jetzt werden wir bis in den Oktober hinein alle acht Tage eine weitere Containeranlage an Amateurvereine ausliefern", berichtet Willi Hink, Direktor Amateurfußball und Fußballentwicklung des DFB. Im Oktober werden alle Vereine, die ihr Interesse beim DFB-DFL-Hochwasserfonds angemeldet haben, mit den Containern ausgestattet sein.

Der DFB hat eng mit den Vereinen und Herstellern zusammengearbeitet, um die Bedürfnisse der betroffenen Amateurvereine zu erfüllen und ihnen die benötigte Unterstützung zu bieten. So traten die Vereine mit zusätzlichen Anpassungswünschen an den DFB heran, die alle baulich berücksichtigt wurden. Doch immer neue Herausforderungen erschwerten den Prozess. Zusätzlich verlängerte die unterbrochene globale Lieferketten aufgrund der Coronakrise und des Kriegs in der Ukraine die Auslieferung der Container.

"Die Containerlösungen bieten vielen Vereinen die Möglichkeit den Trainings- und Spielbetrieb weitestgehend unabhängig bestreiten zu können. Das ist sehr wichtig", betont der Ehrenpräsident des Fußballverbands Rheinland und Vorsitzende von "Fußball hilft! – Die Stiftung des Fußballverbandes Rheinland" Walter Desch. "Wir freuen uns sehr, dass durch die neuen Funktionsräume viele Vereine wieder eine echte Heimat bekommen und danken dem DFB und der DFL sehr für die Unterstützung."

[dfb]