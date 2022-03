Ortstermin in Mörfelden-Walldorf: "Fußball und Umwelt stehen in enger Verbindung"

DFB und BAUHAUS pflanzen 300 Bäume

Gemeinsam für den Klimaschutz: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat mit seinem DFB-Pokalpartner BAUHAUS 300 junge Bäume gepflanzt. An der Aktion auf einem zwei Hektar großen Waldstück bei Mörfelden-Walldorf nahe Frankfurt am Main nahmen unter anderem junge Fußballer*innen von Rot-Weiß Walldorf teil. Für den DFB waren Dr. Holger Blask, der Geschäftsführer Marketing & Vertrieb, Henning Wegter, der DFB-Abteilungsleiter Partner & Vertrieb, und Stefanie Schulte, die DFB-Abteilungsleiterin Gesellschaftliche Verantwortung und Fanbelange, vor Ort.

"Fußball ist ein bedeutender Eckpfeiler im Leben vieler Kinder und Jugendlicher", erläuterte Volker Markert, regionaler Geschäftsführer von BAUHAUS. "Mit dem DFB bilden wir ein starkes Team bei der Ansprache junger Menschen. Miteinander begeistern wir Kinder für die Wahrung der Wälder und für die Sicherung einer grünen Zukunft." Stefanie Schulte betonte: "Fußball und Umwelt stehen in enger Verbindung zueinander. Nur in einer intakten Natur können wir Fußball spielen. Im Fußball wie im Klima- und Umweltschutz zählt der Teamgedanke. Umso wertvoller ist es, heute auf diese großartige Weise unsere Partnerschaft mit BAUHAUS mit Leben zu füllen."

300 klimastabile Setzlinge

Insgesamt wurden 300 klimastabile Setzlinge gepflanzt, jeweils 150 Stieleichen und Esskastanien. Das Know-how für die Pflanzaktion brachten die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) und das Forstamt Groß-Gerau des HessenForsts ein. Im dortigen Waldgebiet haben die niederschlagsarmen Sommer der vergangenen Jahre erhebliche Spuren hinterlassen. Insektenbefall und Sturmschäden setzten den Bäumen weiter zu. So blieb nichts anderes übrig, als die örtlichen Baumbestände im Frühjahr 2021 komplett zu roden.

Im Anschluss an die Pflanzung boten BAUHAUS und SDW eine Waldrallye sowie ein waldpädagogisches Programm an, bei dem die Fußballer*innen Wissenswertes über Waldtiere und -pflanzen erfuhren und lernten, dass das Wiederaufforsten des Waldes bei Mörfelden-Walldorf und ihr Mitwirken wichtig für den Klimaschutz sind. Die Pflanzung ist Teil der Aktion "Weil es richtig wichtig ist", bei der BAUHAUS eine Million Bäume in ganz Deutschland pflanzt.

