DFB und Akademie: Digitale Offensive

Während der Ball ruhte, war die DFB-Akademie trotzdem nicht tatenlos. Sie schob digitale Projekte an und setzte andere fort, die in Zeiten von Corona für Profis wie Amateure besonders wichtig waren. Und auch darüber hinaus Bestand haben werden. DFB.de gibt einen Überblick.

Team: DFB-Akademie

Hilft: Trainerinnen und Trainerern im professionellen Bereich

Status: Wird auch nach Corona genutzt

Die angehenden Fußball-Lehrerinnen und -Lehrer lernen derzeit verstärkt am "digitalen Campus". Die DFB-Akademie hatte eine solche Online-Plattform im Mai vergangenen Jahres eingeführt, aufgrund des Coronavirus' wird diese nun besonders intensiv genutzt. Der aktuelle Kurs, der eigentlich kurz vor der Abschlussprüfung stand, ist dort auf drei Kanälen aktiv: Im "Spielanalyse-Kanal" teilt alle zwei Tage eine Trainerin oder ein Trainer ausgewählte Spielsequenzen der eigenen Mannschaft, die von der Gruppe auf Basis gewisser Spielprinzipien diskutiert werden. Im "Inspirationskanal" teilt täglich eine Trainerin oder ein Trainer ein Thema, das sie oder ihn besonders beschäftigt. Im "Prüfungskanal" werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mittels Webinaren auf die Abschlusstests vorbereitet. Zudem finden Einzel- und Gruppengespräche via Videokonferenz statt. Der neue Fußball-Lehrer-Lehrgang, der Anfang Juni begonnen hat, ist ebenfalls digital vernetzt: Daniel Niedzkowski, Leiter des FußballLehrer-Lehrgangs, hat online Einzelgespräche mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern geführt, um sie über Ablauf, Start und Module des Kurses vorzubereiten. Durch die Online-Seminare im "digitalen Campus" kann – zusätzlich zu den Präsenzphasen – anwendungsorientiertes Wissen vermittelt, ein interaktiver Austausch erzeugt und durch Videokonferenzen eine individuelle Betreuung gewährleistet werden.

Team: DFB-Akademie

Hilft: Trainerinnen und Trainerern sowie Übungsleiterinnen und Übungsleitern in ganz Deutschland

Status: Wird teilweise auch nach Corona genutzt

Was tun, wenn plötzlich sämtliche Weiterbildungsveranstaltungen in ganz Deutschland abgesagt werden müssen? Die DFB-Akademie hat ihr Angebot für Trainerinnen und Trainer sowie Übungsleiterinnen und Übungsleiter – von Spitze bis Basis – teilweise digitalisiert. Die ersten Kurse sind erfolgreich angelaufen. Rund um die DFB-Elite-Jugend-Lizenz bietet der DFB nun eine Online-Fortbildung an. Somit werden 20 Lerneinheiten komplett digital abgebildet, verteilt auf zwei Wochen. Zum Programm gehören auch drei Videokonferenzen und begleitende Online-Aufgaben fürs Homeoffice. Vier DFB-Ausbilder sorgen für eine individuelle und enge Betreuung – quasi von Wohnzimmer zu Wohnzimmer. Der inhaltliche Fokus liegt auf der "Organisation und Steuerung kleiner Spielformen". Auch rund um die A-Lizenzausbildung wurden abgesagte Veranstaltungen durch das neue Format "gerettet". Eine zwölfwöchige Online-Phase vermittelt vor allem die theoretischen Inhalte, drei DFB-Ausbilder begleiten diese Webinare. Zudem finden regelmäßig Online-Meetings statt – zugeschaltet werden U-Nationaltrainerinnen und -Trainer, Leiterinnen und Leiter von Nachwuchsleistungszentren und DFB-Stützpunkt-Koordinatorinnen und -Koordinatoren, um Wissen zu teilen. Dadurch wird viel Stoff gepaukt. Sobald die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder physisch zusammenkommen dürfen, kann der Kurs in einer verkürzten Präsenzzeit mit zwei Kompakt- und Prüfungsphasen abgeschlossen werden.

Online-Campus für Fußballmedizin

Team: Teammanagement

Hilft: Mannnschaftsärztinnen und -ärzten sowie Medizinerinnen und Medizinern der Lizenzvereine

Status: Vor allem Ersatz für abgesagte Fortbildung Fußballmedizin

Etwa 100 Medizinerinnen und Mediziner sind rund um die Bundesliga, die 2. Bundesliga sowie die A- und U-Nationalmannschaften der Frauen und Männer aktiv. Der Verband hatte eigentlich ein Netzwerktreffen, inklusive Fortbildungsmöglichkeit, geplant – das Coronavirus durchkreuzte die Pläne. Daraufhin wurde in Zusammenarbeit zwischen DFB-Akademie und Teammanagement ein Online-Campus für Fußballmedizin aufgebaut, dieser wird seit April genutzt. Dort können sich die Expertinnen und Experten unter fachlicher Leitung von Prof. Dr. med. Tim Meyer austauschen. Das Forum dient auch als Informationsquelle und Diskussionsforum für mannschaftsärztliche Themen sowie den Umgang mit COVID-19. Die Empfehlungen der medizinischen Kommission der DFL werden ebenfalls darin präsentiert.

Impulse für DFB-Mitarbeiterschaft

Team: Personalabteilung

Hilft: DFB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Status: Beruht weiterhin auf freiwilliger Basis

Seit März arbeiten zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DFB im Homeoffice. Wer sich auch zu Hause weiterbilden möchte, kann dafür digitale Angebote von Kooperationspartnern der DFB-Akademie und der Personalabteilung nutzen. Natürlich auf freiwilliger Basis. Bei "Blinkist" werden Sach- und Fachbücher in Essays zusammengefasst. Dadurch lassen sich komplexe Sachverhalte, neue Themen oder wissenschaftliche Theorien innerhalb von etwa 15 bis 30 Minuten konsumieren. Bei "7Mind" wird zudem ein Einstieg in die Themen Meditation, Achtsamkeitstraining und Stressmanagement gegeben. Gemeinsam mit REWE und Nationalmannschaftskoch Anton Schmaus werden zudem mehrmals pro Woche spezielle Gerichte zur Stärkung des Immunsystems vorgeschlagen.

Hackathon und Datenanalyse

Team: DFB-Akademie

Hilft: Trainerinnen und Trainerern, Spielanalystinnen und -analysten, Datenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler

Status: Läuft noch bis September 2020

In einem gemeinsamen Projekt von Eintracht Frankfurt, DFL Sportec Solutions und DFB-Akademie kommen Trainerinnen und Trainer, Spielanalystinnen und -analysten sowie Datenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler zusammen. Sie analysieren Ereignis- und Positionsdaten von Fußballspielen und Fußballspielerinnen und -spielern mithilfe maschineller Programme. Es geht darum, aus Big Data nun Smart Data zu machen. Die faktisch untermauerten Erkenntnisse können den Trainerinnen und Trainern in ihrer Arbeit mit den Teams helfen. Beispiele: Welche Pässe sind besonders wertvoll? Welche Laufwege reißen tatsächlich Löcher in die gegnerische Abwehr? Wie und wo lassen sich unterschiedliche Stürmertypen mit ihren Stärken am besten einsetzen? Zudem findet etwa einmal im Monat eine digitale "Key Note" eines internationalen Experten statt, um sich zu den Themen weiterzubilden und auszutauschen. So waren bereits Vertreter von Benfica Lissabon und Manchester City zugeschaltet.

Video-Sprechstunde für Amateurtrainerinnen und -trainer

Team: U-Nationalmannschaften

Hilft: Übungsleiterinnen und -leitern sowie Trainerinnen und Trainern an der Basis

Status: Zunächst einmal pro Woche, ab Juni einmal pro Monat

Das Coronavirus hat auch vor dem DFB-Nachwuchs keinen Halt gemacht und den nationalen wie auch internationalen Spielplan gehörig ausgebremst. Doch die Coaches der U-Nationalmannschaften bleiben aktiv – und denken an ihre Trainerkolleginnen und -kollegen im Amateurbereich. In einer gemeinsamen Aktion von kicker, DFB und FUSSBALL.DE geben unter anderem Meikel Schönweitz (Cheftrainer U-Nationalmannschaften), Stefan Kuntz (U 21), Manuel Baum (U 20) und Guido Streichsbier (U 19) in Video-Sprechstunden ihr Wissen an Amateurtrainerinnen und -trainer weiter. Wie kann ich einen Trainingsplan für die Corona-Zeit aufstellen? Wie bleibe ich mit den Spielerinnen und Spielern in Kontakt und halte den Teamgeist aufrecht? Was wollte man von den DFB-Trainern schon immer mal wissen? Die Basis fragt, die DFB-Trainer geben Antworten. Ganz praktisch und im Dialog, und seit Mai sind auch die Trainerinnen der weiblichen U-Teams dabei. Denn nur gemeinsam geht’s.

Team: DFB-Akademie

Hilft: Allen, die an Leadership und spannenden Persönlichkeiten Interesse haben

Status: Bislang zwei Folgen pro Woche, ab Juni eine Folge pro Woche

Menschen mit Führungsqualitäten sind aktuell gefragter denn je. Daher möchte die DFB-Akademie auch in diesen besonderen Zeiten Impulse liefern, Brücken bauen und sich im Leadership-Talk mit Menschen unterhalten, die für etwas stehen. Oliver Bierhoff und Manuel Neuer, Jürgen Klopp und Jan Frodeno, Hape Kerkeling und Margot Käßmann – mehr als 15 Führungspersönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und Kultur waren digital bereits zu Gast. Thematisch drehen sich die Gespräche um "Führung im Alltag", um die großen und kleinen Momente, an denen man wächst und um die Corona-Krise mit ihren Auswirkungen auf unser Leben.

Performance Center der Nationalmannschaften

Team: Männer- und Frauen-Nationalmannschaft

Hilft: Spielerinnen und Spielern, Funktionsteams

Status: Ist fester Bestandteil und bleibt das auch

Länderspiele dürfen derzeit zwar nicht stattfinden, dennoch hält der DFB engen Kontakt mit seinen Nationalspielerinnen und Nationalspielern. Das "Performance Center" der Teams, das Sportliche Leitung, Teammanagement und DFB-Akademie gemeinsam entwickelt haben, wird derzeit digital bespielt. Über eine teaminterne Kommunikations-App erhält der jeweilige Kaderkreis verschiedene Angebote und Impulse in dieser außergewöhnlichen Zeit. Dazu zählt unter anderem Wissenswertes rund um leistungsrelevante Themen wie Schlaf und Ernährung. Auch eine sportpsychologische Betreuung wird angeboten. In einer teaminternen Challenge zwischen Spielerinnen und Spielern sowie Funktionsteams wird der gemeinsame Austausch digital fortgesetzt – quasi Teambuilding in Corona-Zeiten. Auch hat das Trainerteam regelmäßigen Kontakt mit Aktiven und Staff-Mitgliedern. Darüber hinaus gibt es digitale Workshops mit den Expertinnen und Experten der DFB-Akademie für A-, Frauen- und U-Teams. Auf der Agenda standen unter anderem ein neurozentriertes Training und ein Mediencoaching für U-Nationalspielerinnen und -Nationalspieler.

